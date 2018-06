Janda: Jako otec sedmdesátník cítím handicap, ale nic s tím nenadělám

Petr Janda se s Alicí seznámil po koncertě Olympiku, když jí bylo pouhých 18 let a bylo to láska na první pohled.

„Byl jsem po rozchodu a hledal jsem vztah. Ale ne prvoplánově mladou holku. Hledal jsem ženu věku, který by se ke mně jakžtakž hodil, aby se o mně zbytečně neroznášely drby. Ale tyhle ženy na vás nemají čas. Kolem čtyřicítky mají svůj byt, svoje děti, jezdí na svoji chatu svým autem. Alice, ač bydlela tři sta kilometrů daleko, si čas na mě udělala. To bylo úžasné. V pondělí se sbalila, domluvila se ve škole, že jede k doktorovi, a vrátila se v pátek. Divím se, že vůbec odmaturovala,“ říká Janda.

Jeho přátelé si dlouho mysleli, že to starého rockera brzy zase pustí, kritika se na něj snesla, až když chtěli děti. „Okolí do mě hustilo, že jsem blázen, že mě s tak mladou holkou nečeká žádná budoucnost. Uvědomil jsem si, že jí vlastně kazím život. Jenže rozum je jedna věc a zamilovanost druhá. Zamilovanost je pěkná svině, dělá si s člověkem, co chce.“

Teď mají Jandovi pětiletou Anežku a dvouletou Rozárku a muzikant přiznává, že ho jeho věk trápí. „Samozřejmě ve svém věku cítím určitý handicap, to musím přiznat. Přece jen mě znepokojuje, ale nic s tím nenadělám,“ říká. Lidé mu vyčítají, že bylo od něj nezodpovědné si děti pořídit, ale Janda zdůrazňuje, že dcerám dává tu nejlepší péči a výchovu. „Příroda je tak moudrá, že chlapům dala možnost počít děti klidně v sedmdesáti. Kdyby si to nepřála, odebrala by nám spermie ve čtyřiceti, a byl by pokoj,“ dodává.