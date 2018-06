Petr Janda pomůže nováčkům: zapůjčí jim nahrávací studio

Co je Česká Kit Kat hitparáda?

Moderovaná hodina smíchaná z nejprodávanějších titulů podle aktuálního žebříčku IFPI a z klipů, které do hudební stanice Óčko poslaly dosud méně známé kapely, které mají ambice se dostat do povědomí. Rubrika Kit Kat Výtah je součástí České Kit Kat hitparády a klade si za cíl vyvážet na světlo klipy, které by se jinak v televizním éteru neměly šanci objevit. - více čtěte zde