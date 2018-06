Petr Janda přiznal úzkostný strach o děti: Ze spaní se budím s obavami

Petr Janda má celkem čtyři děti, nejstarší Martu, prostřední Elišku a nejmladší dcery Anežku a Rozárii. Na kameru iDNES.cz přiznal, že stále víc se o ně strachuje.

"Budím se i ze spaní s obavami, že se jim něco stalo. Je to až úzkostlivý pocit, kdy se najednou proberu a jsem z toho zničený. Je to určitě věkem. Člověk si uvědomuje, jak moc je za ně zodpovědný. Opravdu je mi z toho až úzko," říká Petr Janda.

"Vzpomínám si, jak jsme s malou Anežkou byli v Austrálii v hlubokém sopečném jezeře, začalo pršet a všichni utekli, zatímco ona měla pořád tendence plavat do prostředka. Tak jsem ji musel pořád tahat za nožičku, to jsem se hodně bál. Neumím si představit, že by se jí něco stalo," dodal.

Zajímavostí je, že Janda má oproti manželce Alici poměrně malou rodinu, byť už by se brzy mohl stát pradědečkem.

"Mám dva dospělé vnuky, to málokdo ví, jednomu je 22 a druhému 17 a ten jeden je už dokonce tři roky ženatý, nabádám ho, aby mi vyrobil pravnuka, to bych se teprv chlubil," směje se.

"S jedním bratrem se nestýkáme, takže moje rodina je můj bratr s rodinou - to jsou čtyři lidi, já s rodinou a dcerami - to je šest lidí, pak mám nějaké bratrance a sestřenici, ale to když moje žena pozve rodinu, jelikož je z Valaška, tak to přijde 50 hlav," srovnává s tím, že mu početný okruh příbuzných vůbec nevadí.

"Mám to docela rád, všechny je skoro znám, ne tedy úplně jménem, to je moc lidí, ale pamatuji si, že když jsme se před devíti lety brali, tak přišlo pěkně všech padesát Valachů."

Kromě dvou posledních dcer Petra Jandy mají všechny jeho děti jinou maminku. Nejstarší Martu měl se zesnulou Janou, prostřední Elišku s moderátorkou Martinou Jandovou a nyní je v manželství právě s Alicí.

"Jak říká Bolek Polívka, moje děti mají velký luxus, že každé má svou maminku. Zažil jsem toho hodně. Když jsem se poprvé ženil a šel žádat o ruku do Zlína, to jsem měl vlasy až po záda, to jsem byl hodně exotickej. Moje budoucí žena tehdy měla na hlavě ježka a byla ve čtvrtém měsíci, takže když nás vezli do tehdejšího Gottvaldova, tak nás zatkli," zavzpomínal se smíchem Janda, který v květnu oslavil 72. narozeniny.