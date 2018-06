Petr Janda má hodinky od Karla Gotta

"Myslím si, že k němu budou skvěle pasovat," dodal Gott s tím, že vybrat skutečně pěkný osobní dárek pro oslavence Jandova formátu bylo nesmírně těžké.

Připustil dokonce, že by si dokázal v blízké době představit spolupráci s Olympikem a Jandou. "Má krásná melodická sóla a o spolupráci už oba léta uvažujeme. Byl bych rád, kdyby pro mě Petr něco napsal a zároveň mne přitom doprovodil Olympic, protože to je otázka stylu," zdůraznil několikanásobný Zlatý a Český slavík. Zároveň si povzdychl, že ho Janda dosud nenaučil své kytarové grify. "Sólovou kytaru, která má melodickou linii, jak to dokáže právě Petr Janda, opravdu obdivuji," přiznal se.

Janda prý stejně dlouho Gotta přemlouvá, aby ho naučil hlavový tón. "To si navzájem slibujeme, ale nevím, jestli k tomu vůbec dojde," zapochyboval Gott. "Jsem to já, kdo více prosí, ale myslím si, že už to ani jeden z nás nedohoníme. Spíš by se Petr naučil hlavový tón, než já jeho kytarové grify," přiznal tuzemský zpěvák číslo 1.