Petr Janda: Dnes je ze mne nekuřák

Tím však jejich cestování zdaleka nekončí. „Asi ještě někam na svatební cestu pojedeme. Jsme v neskutečné pohodě, máme opravdu senzační manželství. Až se tomu divím, protože jsme prakticky denně spolu,“ tvrdí s nadšením Janda.

Spokojený byl zpěvák i o svátcích. Od manželky dostal dárky přesně podle svého gusta. „Říkal jsem jí, ať mi nekupuje žádné drahé věci, že mi udělá radost svetr nebo košile. Je to totiž mnohem milejší dárek než nějaká technická věc, kterou třeba ani sám nevyužiju. Nemám rád dárky, co se kupují jenom proto, že jsou drahé, ale pak leží ve skříni.“

S jediným dárkem se Jandova mladá žena netrefila. „Koupila náčiní do krbu, které už jsme doma měli - a teď ho máme dvakrát. Bohužel je ještě horší než to původní.“

O dárek, který by si přál slavný rocker nejvíc, se spolu s manželkou zatím marně snaží. Je to další potomek. „Dítě bych opravdu chtěl, ten následník mi po smrti mého syna Petra chybí,“ říká smutně. Na Silvestra ho alespoň potěšila jeho třináctiletá dcera Eliška, kterou má z předchozího manželství. „Když jsem jí o půlnoci volal, řekla mi, že mě miluje.“

Poslední den v roce Jandovi strávili s partou přátel doma ve vile Propast. „Přišli příbuzní, manželé Kleinovi, Čunderlíkovi i pan starosta, který nás v Kutné Hoře oddával. Každý přinesl něco k jídlu, my připravili chlebíčky, saláty, po půlnoci bylo samozřejmě uzené s čočkou,“ líčí Janda své loučení s koncem roku.

Přestávám s kouřením

Do toho nového si dal jedno důležité předsevzetí - přestat s kouřením. Aby si však nezkazil Nový rok, řekl si, že cigarety odloží až 5. ledna. Na svou vlastní vůli nesází, tu už prý pokoušel několikrát. Tentokrát se svěří do rukou odborníka, ukrajinského psychologa a léčitele Rostislava Prokopjuka, který odnaučil kouřit Jiřinu Bohdalovou a nedávno i silného kuřáka Jiřího Bartošku.

„Nějak to člověku zablokuje v mozku, že vám to vůbec nechutná. Jdeme tam kromě Milana Brouma, který přestal asi před sedmi lety, všichni tři zbývající členové kapely. Řekli jsme si, že už jsme na to staří. Kouřit se má, když je člověk mladý. Já už chtěl přestat v prosinci, ale ukecali mě, ať počkám až po Silvestru. Včera jsem si tedy dal svých obvyklých patnáct cigaret a dnes je ze mne nekuřák. A v pondělí vyrážím na tři dny do Špindlerova Mlýna lyžovat,“ těší se Janda.

Olympic čeká náročný rok

Pokud jde o kapelu Olympic, čeká hudebníky poměrně náročný rok. Leden mají ještě jeho členové volný, protože zkoušet začnou až od února. Jediným důvodem měsíčního volna je, že si někteří jeho členové potřebují dát dohromady zdraví.

Kytarista Milan Broum jde například už po neděli na chirurgický zákrok - odstranění výrůstků na noze. „Už nemůžu ani obout boty. Je to rodové, měla to i moje sestra a léčila se s tím půl roku. S Olympikem ale už 20. ledna hrajeme na Žofíně. Vyřeším to asi barovou stoličkou,“ říká Broum.

V dubnu pak čeká Olympic turné, na němž se vrátí k písničkám z úspěšných desek z osmdesátých let - Prázdniny na zemi, Ulice a Laboratoř. „Turné bude mít perfektní scénu, světla i hosty. Měla by s námi jezdit i moje dcera Marta. Budeme k němu dělat i desku, ale jen v omezeném nákladu,“ prozrazuje plány Janda.

Úplně nové písničky pak představí publiku na podzim. „Další řadovou desku, která má zatím pracovní název Sopka, máme rozpracovanou. Osm písniček už je dokonce natočených. S novým programem ji pojedeme zřejmě na začátku příštího roku. A v říjnu nás čeká Amerika a Kanada.“