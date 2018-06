Petr Janda bude mít syna Matyáše Petra

Jméno pro chlapečka už mají manželé vymyšlené. "Bude to Matyáš Péťa," prozrazuje Janda. Druhé křestní jméno bude především vzpomínkou na zpěvákova syna Petra z prvního manželství, který před lety podlehl zákeřné nemoci. A pokud by se lékaři spletli a náhodou to byla nakonec holčička, bude Alice Jandová bojovat o jméno Johana Anna. Jejímu manželovi se totiž nelíbí. "Není to vážně hezké, hlavně jsou v tom jméně samá áčka, no poslouchejte: Johana Anna Jandová, není to volovina?"

Manželé se o miminko snažili už několikrát. Když to nešlo přirozenou cestou, podstoupila Alice Jandová umělé oplodnění. Ani napodruhé to ale nevyšlo. A když už přestala na vytoužené dítě myslet a chtěla nastoupit do práce, povedlo se to.

"Přišlo to, když jsem to už nečekala, a navíc přirozenou cestou," líčí s úsměvem Jandová, která usilovala o práci v televizi. "Byla jsem na konkurzu, který pořádala televize Nova. Dělali nábor nových tváří, nebylo to na konkrétní pořad. Prošla jsem do dalšího kola s tím, že nás budou dál vzdělávat. Teď bude ale asi všechno jinak."

I když už je rizikové období dvanácti prvních týdnů za nastávající maminkou, stále má trochu obavy. "Snad už se teď nic nestane a miminko donosím v pořádku," doufá. Rizikové těhotenství nemá, na kontroly chodí jako běžné maminky, a dokonce ji prý ani netrápily těhotenské nevolnosti, všechno tedy vypadá slibně. Manželé se na potomka samozřejmě hrozně těší, narodit se má 4. srpna.

Zatím si Janda užívá přítomnosti dcery Marty z prvního manželství, která je od Vánoc v Česku kvůli roli v připravovaném muzikálu Mona Lisa. Když se doma sejde i mladší Jandova dcera Eliška, je slavný rocker nejspokojenější, na rodině totiž vždycky lpěl.