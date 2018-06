Petr Janda vyvedl celou rodinu, sám si dopřál masáž obličeje

"My rádi chodíme všude společně. Naše holčičky jsou nesmírně zvídavé a myslím si, že se jim to tu s námi líbilo. Zahrály si na paní doktorky a kosmetičky na opravdové klinice," sdílel radost svých holčiček Petr Janda, který, jak sám přiznal, chodí na kosmetické a estetické procedury pravidelně.

"Nemůžu říct, že by mě to vyloženě bavilo, ale chodím na masáže obličeje, pleťové masky a podobně. Trošku mi vadí, že to trvá tak dlouho, takže u toho většinou usnu, ale v závěru se cítím velmi příjemně. Mám mladou krásnou ženu a dvě děti, musím o sebe pečovat, abych se jim líbil," popisoval své pocity z ošetření a vzkázal ostatním mužům, ať se mu klidně posmívají, ale že jsou sami proti sobě a nevědí, o co přicházejí.

Janda si zkusil i vlasovou mezoterapii pro vypnutí kůže a redukci vrásek. "Myslím, že návštěva odborníka je na místě vždy, když potřebujete pomoct nejen s pletí. Jediné, co svěřuji do své vlastní péče je mazání se krémy z papáje, kterým věřím a mám je vyzkoušené, a taky používám voňavku po holení," uzavřel Petr Janda.