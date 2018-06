Petr Janda o dceři Elišce: Na intimnosti se jí raději neptám

Elišku má Petr Janda s televizní reportérkou Martinou Jandovou. Byť už spolu léta nežijí, mají dobré vztahy a pravidelně se vídají. „Vztahy máme úžasné napříč celou naší rodinou. Pokud jde o sourozence, nejvíc si samozřejmě rozumím s Martou, která na mě měla největší vliv, a s těmi menšími je to pořád lepší a lepší, rostou a mají rozum a vždycky se rádi vidíme,“ líčí Eliška Jandová.

Otec je na ni pyšný především pro skvělé výsledky ve škole. „Ona je šprtka, takže kdysi udělala zkoušky na tři vysoké školy a jedna z nich byla biochemie. Abych řekl pravdu, moc jsem tomu neporozuměl, jen jsem tušil, že to bude nějaká hrozně těžká škola, a je to tak. Byť je Eliška dobrá, umí se učit, přesto občas propadá skepsi a myslí si, že to nedostuduje. V tu chvíli se ji snažím podržet, protože bych byl rád, kdyby to dostudovala,“ vysvětluje Janda. A přiznává, že se diví, kde se v ní vzaly tak excelentní vlohy.

„Po kom Eliška je? Po mamince ani omylem a po mně taky ne. Ty geny jsou namíchané. Moji rodiče měli vysokou, možná, že tam někde to je,“ směje se.

„Teď budu dodělávat bakaláře, dokonce jsem přijatá i na magistra, tak uvidíme, jak to dopadne. Ráda bych si k tomu ještě něco přidala, baví mě dělat tisíc věcí a samotná věda mi nestačí,“ dodává Jandová, které podle jejího slavného otce studium a dospívání velmi prospívá.

„Byla vždycky taková zakřiknutá, neměla sebevědomí, ale teď se hodně změnila. Je vidět, že je vzdělaná, umí anglicky, německy, je z dobré rodiny a náležitě jí to dělá dobře. Tak nějak zdravě.“

Petr Janda s dcerou Eliškou

Petr Janda se s Eliškou vídá pravidelně a jejich hovory jsou většinou filosofické. O těch intimnějších věcech se příliš nebaví. „Zatím mi byl představen jen jeden Eliščin kluk, ale pokud vím, brzy to skončilo. Víc se neptám. Nemám tohle intimní vyptávání rád,“ objasňuje rocker. „Za tátou chodím, když si chci popovídat o všedním životě kolem nás. Taky si sdělujeme, co jsme zažili, ale že bych ho vyhledávala kvůli velkým radám, to ne,“ upřesnila Eliška.

Petr Janda je pětinásobný otec, vedle syna Petra, který ve třiatřiceti letech podlehl rakovině, má čtyři dcery - Martu, Elišku a šestiletou Anežku a tříletou Rozárku. K tomu má dva dospělé vnuky 24letého Matouše a 20letého Petra a od dcery Marty dvouletou Marušku.