Petr Jákl vymyslel reality show

"Nikdy mě to sice nenapadlo, ale asi by mě to bavilo," přiznal poté, co pro mimořádný úspěch už potřetí zazpíval písničku Bílá čepice.

Na párty zůstal až do pozdních nočních hodin. Na rozdíl od ostatních se však brzy ráno zúčastnil mítinku s producenty. A jen několik dní předtím absolvoval workshop, na kterém získával informace, jak získávat peníze pro film.

Desetinásobný mistr ČR v judu, který si zahrál ve filmech xXx, Bad Company, Krysař a v dalších, se už před kamerou začíná nudit. Se svým otcem, známým kaskadérem, řídí producentskou firmu J. B. J. Film. Momentálně připravují k realizaci dva projekty.

Drama o hokejistech

Jedním je psychologické drama s kriminální zápletkou - Smrt je limit (s ropočtem pět milionů dolarů), který chtějí natočit v angličtině, a dalším je desetidílný hraný seriál (ve spolupráci s Českou televizí) o hokejistech. Hlavním hrdinou je úspěšný hráč NHL vracející se po letech domů. Jde o fiktivní příběh, nicméně v drobných rolích by se měli objevit známí hokejisté. Režie se ujme Filip Renč.

A dalším "želízkem v ohni" je vlastní reality show, kterou Petr Jákl vymyslel spolu s bývalým dramaturgem zábavy na Nově Radanem Dolejšem a nechal si ji patentovat. Měla by se odehrávat ve filmových kulisách. Každý díl by byl zasvěcen jinému světově známému akčnímu filmu a v jeho duchu by se odvíjely i soutěžní úkoly.

Po reality show natáhli ruku Němci

Tvůrci ji pojmenovali Hastala Vista Hero a televize Nova o ni ještě donedávna měla vážný zájem. Nakonec však dala přednost jistotě, tedy jiné, v zahraničí prověřené show. Po Hastala Vista Hero natáhli ruku zástupci RTL2.

Jákl tvrdí, že tomuto typu zábavy propadl před dvěma roky, když odjel do USA učit se angličtinu. "Televizní seriály se mi brzy omrzely, ale reality show mě bavilo sledovat pořád," vzpomíná a rovnou říká, že sám by se do ní nikdy nepřihlásil. "Strašně bych se styděl," přiznává. "Ve filmu to jde, tam jsem za někoho jiného, ale tady bych musel být sám za sebe," dodává.