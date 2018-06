Petr Jákl : Nemám pocit, že bych měl mít kluka

„Dokončuji svůj film Ghoul. Není to zas tak strašidelné, spíš tajemné. Kanibalismus vždy v lidech vyvolává nějaké pocity, a když je k tomu správně udělaný trailer, tak to někdo může cítit, že to je strašidelné,“ říká o svém filmu Jákl (více o filmu čtěte zde).

„Je toho hrozně moc. Musím dělat verze pro Američany. Je toho asi dvacet verzí a na Ples v Opeře jsme přišli pozdě, protože jsem dokončoval 3D verzi,“ dodal.

Volno na ples a pak i na party k filmu si našel, jinak ho ale tráví nejraději s šestiletou Sofií a tříletou Elisou. „Všechen volný čas věnuji holkám, a když přijdu domů, tak se na ně těším. Ony se na mne vrhnou a tak spolu blbneme. Já si s nima hraju i s panenkama, mě to baví. Co se líbí jim, to se líbí mně taky, takže v tom směru jsem se jim přizpůsobil,“ říká Jákl.

„Vymýšlíme si vlastní hry a vlastní pohádky, jsme taková hravá rodina. I holčičky jsou tvůrčí, že si vymýšlí své písničky. Tedy ne, že by to bylo něco, co bychom nahráli na CD a chtěli prodávat. Ale je to milé, v rámci rodiny,“ dodává jeho žena.

Ani jeden nelituje, že nemají chlapečka. „Nemám pocit, že bych měl mít kluka, nebo je vychovával jako kluky. Nechci kluka vůbec,“ řekl Jákl. „O třetím dítěti možná ještě někdy popřemýšlíme, ale kvůli chlapečkovi určitě ne, klidně bychom mohli mít tři sestry,“ dodala Romana Jákl Vítová.