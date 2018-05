Moje váha kolísá plus minus pět kilo, přiznal výživový poradce Havlíček

„Já tak kolísám, plus minus pět kilo. Přes zimu to naskáče, protože nejsem blázen, abych cvičil v zimě. To má tělo odpočívat. Takže v zimě opravdu odpočívám. A říkám si, že na jaře se to zase vrátí do normálních kolejí, a to díky jiným aktivitám,“ prohlásil výživový expert.

Podle Petra Havlíčka neexistuje žádný univerzální recept na regulaci váhy. Kdyby existoval, tak se lidi neustále nepotýkají s nárůstem hmotnosti. A co je lepší na hubnutí, dieta nebo každodenní pohyb? „Všechno dohromady. K tomu i dostatek odpočinku a psychické pohody. Ono jenom se dřít a zdravě jist mnohdy nestačí,“ míní a dodává, že Češi stále nejedí dobře.

„Jedí dost blbě a stále blbě. A to hlavně proto, že se raději honíme za penězi, za novým autem, kobercem. Ale to jsou všechno věci, která vás budou těšit dva dny. Na hezké zážitky, chvilky s rodinou, které si budete pamatovat celý život, na to je potřeba být v kondici,“ řekl.

Petr Havlíček připustil, že výživové trendy se neustále mění a opakují. Stejně je tomu i nyní. „Těch trendů je několik a jak už někde zaznělo, nejlepší je zakázat to zakázané, a pak to zase zakázat a začít znova. Protože se někdy ve výživě dostáváme do takového Kocourkova a přestáváme přemýšlet selským rozumem a nepoužíváme kupecké počty. Věci vymyšlené kolem výživy, je potřeba jenom trochu modifikovat,“ řekl na Impulsu.

Podobně je to například s vajíčky, o kterých se kdysi říkalo, že zdraví škodí a pak že ne. „Vajíčka jsou nejkrásnější příklad, jak se výživa vyvíjí. Někteří tvrdili, že kdo jí vejce, zemře na kardiovaskulární onemocnění. A dnes, ten kdo je nejí, umře na kardiovaskulární onemocnění. Ve výživě je to trochu složitější,“ dodal.