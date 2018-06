Neškodila by trocha sportu, kritizoval Havlíček modelky v prádle

„Samozřejmě se mi to líbilo. Díval jsem se okem chlapa, ale i profesionála, takže se tam střetávaly dva pohledy. Na profesionála jsem nakonec zapomněl a díval jsem se jenom jako chlap,“ smál se Havlíček.

Z křivek děvčat nadšený nebyl. Jsou sice štíhlé, ale tělo mají povolené. „Myslím si, že trošičku toho pohybu, toho sportu... ale o tom ten modeling není,“ pousmál se výživový poradce a uznal, že je prospěšné, když prádlo předvádějí ženy, které nemají dokonale vyrýsovanou postavu.

„Spodní prádlo by pak musely předvádět sportovkyně a to si nemyslím, že je úplně reálné a ne každou ženu by to oslovilo. Já jsem naopak pro, aby spodní prádlo předváděly normální ženy, protože pro ně je také určeno,“ řekl Havlíček, kterého na přehlídku doprovodila dcera Lucie. Podobné prádlo zatím nepotřebuje, ale přehlídka ji zaujala.

„Měli jsme partnerský dialog o tom, co se komu líbí. Podvazky a krajky se líbily mně, dceři vůbec. Lucce se líbilo veselejší prádlo a hladší, bez krajek,“ prozradil Havlíček.