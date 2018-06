Petr Hapka se rozešel s mladou studentkou Kateřinou

Studentka pražské Literární akademie byla hudebníkovou múzou. První dva roky si spolu jen vykali a rok žila s Hapkou ve statku na Okoři. Rozpad jejich vztahu nechce komentovat. Podle našich informací se pár rozešel před měsícem. Kateřina přitom v lednovém rozhovoru pro Magazín DNES přiznala, jak moc Hapku miluje, ale také jak na něj žárlí. Dokázal by prý svést i Pannu Marii.

Petr Hapka a Kateřina Klepišová v lednu ještě jako pár.

"Žárlím šíleně. Vždyť on se líbá v přímém přenosu ze Státní opery s Janou Kirschner! Načesala jsem se, vzala si nejdražší šaty, čekám, až mě po koncertě Petr obejme a řekne, že mě miluje, ale on na konci popadne Kirschner. To jsem si trhala vlasy. A ty to víš. A udělal jsi to," prohlásila Klepišová (více zde).

Hapka si zase na své partnerce pochvaloval, že je krásná a pozorná. "Mám štěstí," říkal.

Studentka byla do svého partnera opravdu zamilovaná a důkazem lásky měl být také její slib, že až jednou Hapka zemře, dobrovolně odejde za ním. "Nacpu do sebe prášky, zapiju je whiskou a nebudu," prohlásila.