VIDEO: Čtvrtníček zve na koncert postelovou scénou s liliputánkou

V klipu, který má poutat na narozeninový koncert smyčcového kvarteta Epoque Quartet, který se uskuteční 22.4. v divadle Hybernia, mluví Čtvrtníček se svou matkou a kromě orchestru jí představuje také "svou tajnou lásku" liliputánku Štěpánku Pencovou, s níž předvádí i postelové scény.

"Je to na motivy biblického příběhu, ale který to je, to ať si každý dosadí sám," řekl k tomu Čtvrtníček.

Video se natáčelo u něj doma. "Štěpánku znám mnoho let, jsme kamarádi. Teď spolu hrajeme také v Divadle Na zábradlí ve hře Šílenství," prozradil Čtvrtníček.

Sám bude na úterním koncertě vystupovat se svým dlouholetým parťákem Leošem Nohou, s nímž kromě divadla hraje také ve skupině Buzerant a v Hybernii vystoupí jako duo Evald a Vašek.

Leoš Noha jako Šťovíček a Petr Čtvrtníček jako Puškvorec v chystané hře Mnoho povyku pro nic

Kromě nich 15. výročí Epoque Quartet oslaví v Hybernii i Dan Bárta, Matěj Ruppert, Ondřej Brousek, Robert Balzar, Tonya Graves a další.

Podle violoncellisty a člena různých komorních souborů Víta Petráška bude koncert příležitostí slyšet a vidět hvězdy české hudby v komorních smyčcových aranžmá známých i nových písní.

Vedle Petráška tvoří Epoque Quartet houslista David Pokorný, který působí jako vedoucí skupiny II. houslí Symfonického orchestru Českého rozhlasu (SOČR), další člen SOČR houslista Vladimír Klánský a violista Vladimír Kroupa, člen Českého noneta.