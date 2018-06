VIDEO: Petr Čtvrtníček navlékl Jana Krause do svých tepláků

"Všichni vám nosí knížky nebo něco, tak já jsem vám přinesl tohle," řekl Čtvrtníček a začal se svlékat.

V divácích na chvíli zatrnulo, jestli chce herec trumfnout svůj fór ze Slavíků a ukázat se i zepředu, naštěstí měl na sobě ještě jedny tepláky.

Sám je prý používá jako trest pro dceru. "Tyhle tepláky, to je trest pro mou dceru. Dítě přinese dvojku, tatínek odpíná pásek a já si beru z věšáku tyhle sexy tepláčky a jdu nakoupit. Včera měla blbý řeči a já říkám: Ještě slovo a vezmu si tepláčky ke Krausovi. A měla dneska u oběda zase řeči, tak mám tepláky," vysvětlil Čtvrtníček.

Moderátora zajímalo, co na jeho aktivity říká manželka. "Moje paní dělala jedenáct let judo, takže někdy je to jen o očním kontaktu," vysvětlil.

V Show Jana Krause taky popsal akci, při níž sháněli s Jiřím Lábusem peníze pro kamarádku Jaroslavu Hanušovou, která kvůli cukrovce přišla o obě nohy (více čtěte zde). Charitativním představením a dražbou se podařilo vybrat přes 100 tisíc korun, čímž herečce přispějí na vozík a další vybavení, které potřebuje.

Kromě Petra Čtvrtníčka si Jan Kraus pozval zpěvačku Lenku Dusilovou a vítěze VyVolených Vladka Dobrovodského.