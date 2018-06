Čtvrtníček: Jako šéf Buzeranta jsem si musel nechat vyšetřit prostatu

„Jaký byl ten zásun? Když jsem byl u urologa, ten pán si navlékal rukavici a říkal: Tak se mi předkloňte. Já na to: Ne, ne, ne! To nebudeme dělat. On: Podívejte, ve vašem věku je to nutné, alespoň toto základní vyšetření. Předkloňte se mi... a šup. A bylo to. Pak dodal: Já si myslím, že jako vedoucí kapely Buzerant, jste tohle musel podstoupit,“ řekl Čtvrtníček.

Herec přiznal, že vousy mu začaly růst ve 14 letech. Poctivě si je holil každý den, protože byl pyšný, že už může mít své holení. Sice se celý pořezal, ale po dvou týdnech každodenního tréninku to zvládal.

Mezi známými osobnostmi, které se do letošního Movembru zapojily, jsou zpěvák Karel Gott, herec Jiří Langmajer, spisovatel Michal Viewegh, Těžkej Pokondr, fotograf Jan Saudek, olympionik David Svoboda a také zlatá medailistka Eva Samková, známá svým knírkem z olympiády ze Soči.

Muži, kteří chtějí podpořit Movember, by měli od prvního listopadu nastoupit s čistě oholenou tváří na svou knírkovou cestu. Na celý měsíc se tak stanou chodícími a mluvícími billboardy a pomůžou iniciovat diskusi o problematice rakoviny prostaty a varlat a získat finanční prostředky na podporu programů zabývajících se zdravím mužů.