VIDEO: Podívejte se, jak Čtvrtníček s Lábusem kupují Hanušové nohu

"Já jsem Jarce sehnal tu nohu, podívej," ukazuje na videu Čtvrtníček Lábusovi nohu, kterou chce objednat až z Ameriky, aby ji kamarádce Jaruš přišil.

"Tys to někdy dělal?" strachuje se Lábus. "Horší to být přece nemůže," odpovídá Čtvrtníček a následně objednává pravou nohu, ačkoliv herečce chybí levá.

Drsný humor obou kolegů baví i samotnou Hanušovou. "Člověk k tomu musí takto přistupovat, jinak by se z toho zbláznil. Děkuji bezvadným kamarádům za to, co pro mě dělají," řekla Revue iDNES.cz Jaroslava Hanušová.

Benefiční představení 12. prosince večer v Malostranské besedě je vyprodané, takže Lábus se Čtvrtníčkem přidali ještě jedno odpolední od 17 hodin, na které lístky ještě jsou.

Jaroslava Hanušová

Sama Hanušová na představení nemůže přijít, ale přijdou všechny její tři děti. "Maminka ještě rehabilituje, takže tam nebude. Ale my tam půjdeme všichni," řekla dcera Klára Hanušová.