Petr Čech: Manželka mě zná dokonale

17:49 , aktualizováno 17:49

Nejlepší brankář světa Petr Čech tvrdí, že jeho manželka Martina ví o něm všechno. "Má paní mě zná úplně dokonale, známe se skoro sedm let a není nic, co by o mne nevěděla," prozradil slavný fotbalista webové televizi TVD.