Fotbalista Petr Čech chtěl být právník, teď se vrhl na psychologii

"Mě vždycky zajímala psychologie a práva. A když jsem byl mladší, tak samozřejmě být advokát nebo právník bylo velice zajímavé téma. Když jsem vyšel ze střední školy, tak práva byla na prvním místě," prozradil Petr Čech v rozhovoru s Václavem Moravcem na Impulsu.

Kvůli fotbalu se ale k dalšímu studiu nedostal. Zatím. "Čím víc se vyvíjím, tak ta psychologie mě víc zajímá. Hodně si o tom čtu, hodně se snažím spoustě věcem rozumět a i samotnému mi to v tom hektickém životě profesionálního fotbalisty strašně pomáhá," dodal.

TYČ! Petr Čech se jen ohlíží po střele Cristiana Ronalda, která skončila na tyči.

Už na střední škole byl Čech dobrý student a na vzdělání mu vždycky záleželo. "Chtěl jsem mít co nejlepší známky, protože když jsem dostal trojku, tak jsem byl stejně nepříčetný, jako když dostanu hloupý gól. A to mě na tom mrzelo. Takže jsem nikdy ve škole problém neměl. A mám radost z toho, že jsem ji dokončil i za té mé kariéry, kdy jsem se pak přesunul do Francie a Anglie."

Je navíc rád, že má stále otevřenou cestu k dalšímu studiu a ve třiceti letech nezavrhuje myšlenku, že by šel ještě na vysokou.

