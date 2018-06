Petr Bende pozoruje malé děti

„Líbí se mi, jak jsou spontánní. Určitě si děti přeju, ale je už ten správný čas…?“ zamlžil s úsměvem na tváři Bende.

Akci Pomozte dětem již tradičně moderovali Marcela Augustová a Tomáš Hanák, ale také Vojta Kotek a Míša Maurerová. Celkem se během benefičního galavečera vybralo téměř 16 miliónů korun.

Herec Tomáš Hanák celý večer s kolegy pečlivě sledoval, jak peníze na účtu Žlutého kuřete přibývají. „Měli jsme takovou vysněnou hranici pokořit sto miliónů, ale nevadí, sbírka je celoroční, takže se tam stejně již brzy dostaneme,“ vyslovil Hanák své přání.

Když pak malý kouzelník vyčaroval na jevišti malou figurku podobnou Hanákovi, začal se herec nad sebou rozplývat. „No né, podívejte, jak jsem pěkný a seriózní muž, a ten moudrý výraz v obličeji,“ zasnil se na chvíli.

Moravec: Bez žvýkačky ani ránu!

Pokud se chcete seznámit s moderátorem politických debat Václavem Moravcem, mějte u sebe balíček žvýkaček. Právě to stačilo jedné z telefonistek, které přijímaly dárcovské hovory. „Holky, nemáte prosím žvýkačku?“ žadonil Moravec těsně před zahájením přímého přenosu.

Jestli si ho předcházejí i politici a každou neděli mu nosí žvýkačky do pořadu "Otázky Václava Moravce", říct nechtěl. „Je to zajímavá idea, ale myslím, že by jim to stejně nepomohlo,“ dodal Moravec.