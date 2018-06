Peterková: SuperStar vyhraje Gába

Odpovědi Kristýny Peterkové najdete ZDE.

SuperStar byla pro Kristýnu hlavně obrovskou zkušeností. "Tahle soutěž mi vlastně dala jen to dobré a za to jsem ráda. Poznala jsem spostu zajímavých lidí, vyzkoušela si komunikovat s médii... ," napsala čtenářům iDNES.

V nejbližší době chce začít pracovat hlavně sama na sobě a vytvářet s kapelou repertoár. "Je to obrovská šance, kterou teď musíme využít."

A jaký je její tip na vítěze druhé čeké SuperStar. "Všichni jsou zajímavý a osobití zpěváci, ale myslím si, že vyhraje Gába a moc bych jí to přála."

Porotu nezklamala

Peterková porotu v neděli večer nezklamala, nikdo ze čtveřice odborníků by ji za skladbu Don't Let Me Be Misunderstood nevyřadil, diváci ale rozhodli jinak.

"Vy zpíváte jenom dvěma způsoby, a to pěkně nebo mimořádně pěkně," pochválil Peterkovou Michal Horáček. "Je vás škoda pro policejní akademii. Zpívejte, určitě zpívejte," dodal Eduard Klezla.

Nejméně šancí dostal od poroty Petr Bende, kterého by ze soutěže vyřadila manželská dvojice Osvaldová - Soukup.

Horáček by se nejraději rozloučil s Filipem Jankovičem, Klezlu nejméně potěšila Michaela Nosková.

Tentokrát soutěžící diváky přesvědčovali na téma píseň ze sedmdesátých let. V příštím kole zazpívají píseň ve stylu folk a country.

Vyhraje dívka?

S finálovými večery dostala soutěž Česko hledá SuperStar spád. Osm stovek diváků v hale, přes dva a půl milionu u televize a v porovnání s loňským rokem i daleko víc sázek!

Lidé tipují, kdo vypadne i kdo se stane celkovým vítězem. Nebojí se dávat desetitisíce korun a zatím se ukazuje, že zpěvu rozumí.

Téměř 70 procent jich vsadilo na to, že minulý týden skončí Monika Šramlová.

Jedno číslo je však ještě zajímavější: 97 procent sázkařů dalo před prvním finále své peníze na to, že i druhou českou superstar se stane dívka.

Největší favoritkou zůstává Gabriela Al Dhábba, podle sázkových kanceláří teď měli vypadnout Filip Jankovič nebo Michaela Nosková.

Finálová kola bude Nova vysílat až do 12. června. Vydavatelství Sony Music BMG vydá 25. dubna singl se skladbou Hvězda snů, kterou zazpívalo všech 12 finalistů společně. Píseň zazněla poprvé před týdnem v úvodním finálovém kole.

Koho byste vyřadili?

Hlasujte ZDE

Savka hodnotí ZDE

Desítka finalistů SuperStar

Vlastimil Horvát

Věk: 27

Povolání: tesař

Bydliště: Benešov

Proč by mě lidé měli zvolit: Nevím.

Michal Hudček

Věk: 25

Povolání: učitel hry na akordeon

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpěv a hudba je můj život! Myslím, že to dělám dobře.

Gabriela Al Dhábba

Věk: 19

Povolání: servírka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpívání je můj nejpřirozenější způsob projevu. Jeho prostřednictvím bych chtěla poslat "to tajemné něco" dál.

Michaela Nosková

Věk: 21

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Proč by mě lidé měli zvolit: Nevím. Jediné, co vím naprosto přesně, je, že budu vždycky zpívat od srdíčka.

Ali Amiri

Věk: 24

Povolání: student

Bydliště: Plzeň (Teherán)

Proč by mě lidé měli zvolit: Žiju, abych zpíval. A myslím, že mám talent a že s vaší pomocí můžu být světovou superstar.

Petr Bende

Věk: 27 Povolání: nezaměstnaný

Bydliště: Újezd u Rosic

Proč by mě lidé měli zvolit: Chci nabídnout vlastní skladby a koncertní show. Jsem připraven dát lidem to, co se od superstar očekává.

Klára Zaňková

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Lično Proč by mě lidé měli zvolit: Protože bych chtěla těšit posluchače svou muzikou a zpěvem.

Filip Jankovič

Věk: 19

Povolání: student

Bydliště: Trenčín

Proč by mě lidé měli zvolit: Asi proto, že si na nic nehraju. Pro to, abych byl dobrý, udělám maximum. Až potom si mohu říci: Jsem na sebe hrdý.

Michael Foret

Věk: 18

Povolání: student

Bydliště: Prostějov

Proč by mě lidé měli zvolit: Ať to zkusí a uvidí!

Z finále vypadly

Kristýna Peterková

Věk: 20

Povolání: studentka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Budu se snažit být taková, jaká jsem, svá! Tím chci zaujmout.

Janika Kolářová

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Proč by mě lidé měli zvolit: Pro moji i jejich radost.

Monika Šramlová

Věk: 26

Povolání: nezaměstnaná

Bydliště: Hostinné

Proč by mě lidé měli zvolit: Uvidím, jestli porota a potom publikum ve mně objeví něco, proč bych měla být druhou českou superstar.