Peterková prohrála i u návrhářky

Styl 70.let inspiroval módu v nedávné době a dodnes můžeme vidět některé prvky této doby, samozřejmě v moderních obměnách..

Vyznačoval se velkou dekorativností, pestrými barvami, použití výrazných potisků, kombinací různých materiálů, ale také leskem a třpytem, množstvím doplňků. 70. léta - to je prostě uvolněnost a nespoutanost.

To všechno bylo možno vidět tento večer. Každý to pojal po svém a ze široké palety stylů pestrých 70.let předvedl to, v čem se cítí nejlépe.

Nejvíce se mi líbila Míša Nosková. Ta pro mě vyjadřovala pravou podstatu stylu 70.let. Její oblečení mělo všechny atributy - jasné barvy, hedvábný šátek na hlavě, výrazné náušnice, košile zavázaná v pase, bokové kalhoty s květinovým potiskem.

Tak trochu protipólem (ale v kladném smyslu!) bylo oblečení Gáby al Dhábby. Byla jiná než Míša, ale také super Jako jediná měla boty s vysokým podpatkem i platformou - tak typické pro tu dobu.

Pro mě velice příjemnou zprávou bylo oblečení u mužů. Na rozdíl od minulých kol byl jejich styl oblečení jednodušší a čistší. Zamyšlení na téma 70. léta prospělo obzvlášť Michaelu Foretovi a Vlastovi Horváthovi.

Snad jedinou výtku mám ke Kristýně Peterkové. Zvolila zajímavý outfit a’la España, ale poněkud nezvládla proporce, což je u scénického kostýmu velice důležité.

Je hezké, že kolo od kola mají soutěžící více sebevědomí a to se projevuje i na celkovém image. Víc si věří ve zpěvu, ale i v oblékání. Fandím všem a držím palce do dalších kol!