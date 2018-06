Peterka slaví narozeniny v nemocnici

Některé sestry tvrdí, že statečnému herci už začínají docházet síly. "Trápí se. V nemocnici je už vlastně doma. Rodina se o něj příliš nestará, mám pocit, že od něho spíše brali," dodala jedna ze sester. "My mu tady pereme, převlékáme ho, staráme se o něj a on to přijal. Domů se mu ani nechce."

Chůze, třebaže velmi těžká a složitá, bude asi pro letošek Peterkovým největším dárkem. Při loňských osmdesátinách se ještě na nohy nepostavil. "Naštěstí už není jen ležící. Občas se rozhodne a pak se toulá s chodítkem po chodbách. Jako by mu ale došla trpělivost a vnitřní síla. Ztrácí zájem o věci kolem," vypráví jedna ze sester liberecké LDN.

"Vše se lepšilo, dokonce už jsem chodil s francouzskými berlemi. Před šesti týdny přišla další operace a nyní už vstávám jen s chodítkem. Posledních čtrnáct dnů mě trápí chřipka," postěžoval si Peterka.

Herec odmítl i návštěvu režiséra Zdeňka Trošky, kouzelné vyprávění o divadle je prý slyšet z jeho úst jen zřídka. Sám nejraději mluví o svém vnukovi, který pobývá v Africe. "Rodina mé setry žije v Jihoafrické republice. Vnuk je počítačový expert, teď právě zavádí systémy do oblastí severní Afriky," chlubí se František Peterka.