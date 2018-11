Celebritou století jste zvolili slovenského cyklistu Petra Sagana

Sto let českých a slovenských celebrit U příležitosti 100 let od založení Československa připravila redakce Revue iDNES.cz kvízy o známých tvářích, které ve své době platily za celebrity. Ať už svým stylem života, nebo popularitou. Podle definice se za celebritu považuje člověk, který ve společnosti dosáhl vysokého uznání, ohlasu nebo povědomí a strhává pozornost médií. Měřítkem přitom nemusejí být jeho zásluhy, ale zájem veřejnosti se o něm více dozvědět. S kvízy souvisely také ankety, v nichž čtenáři vybírali osobnost každé desetiletky, která pak postoupila do závěrečné ankety o celebritu století. V anketě o celebritu z let 1958-1968 mohli čtenáři například vybírat mimo jiné i Karla Gotta, nebo Věru Čáslavskou. S nejvyšším počtem hlasů ovšem zvítězila Marta Kubišová.