Peter Nagy si chce vzít černošku

Posoudit pohled Petera Nagye na ženskou krásu může nyní kdokoliv, kdo si skočí nakoupit do pražského Europarku ve Štěrboholích. Volně přístupnou výstavu Peterovi zahájila kolegyně fotografka Sára Saudková a vzájemně nešetřili lichotkami. "V jeho fotografiích je znát lásku k ženám a tryská to z něj všemi póry," prohlásila Sára.

Ovšem největší poklonu Peter vysekl jedné ze svých modelek Mary Coronado, která vernisáž osobně ozdobila. "Lituju, že Mary je už vdaná, " podotkl s tím, že si vždy chtěl vzít exotickou ženu. "Nejlépe černošku," dodal. Ze svých cest za fotografickými úlovky si ale zatím žádnou manželku nepřivezl.

Vystavované obrázky vznikaly na Kubě, v Singapuru, Kanárských ostrovech a v dalších dalekých destinacích. "Když cestuju, tak musím fotit. Fotím i krajinky, ale tím ostatní neunavuju. Myslím, že ženy jsou stejně největší výkvět přírody a jak jedu hledáčkem a čekám na nejvhodnější záběr, je vždy z té krajinky nejzajímavější Ukrajinka," řekl Peter se smíchem.

Ženy svlékat nenutím

Na výstavě v Europarku se ale Peter může pochlubit jen zlomkem své kolekce. Erotičtější fotky na veřejně přístupném místě z výchovných důvodů (nakupovat chodí i děti) nemohl odhalit. V cizině, kde Petera neznají, je prý obzvlášť složité k odhaleným fotkám dívky přesvědčit.

"Mám na to speciální přesvědčovací metodu: nikdy nikoho nepřesvědčuju," tvrdí. "Vždy je to na té ženě, jestli se chce nechat takto zvěčnit, nebo ne. To musí být svobodné rozhodnutí - pokud by nebylo, tak to zavání neregulérní hrou a to já nikdy nedělám," vysvětluje Peter. Nejlepším argumentem jsou prý jeho internetové stránky, kde si dívky mohou předem prohlédnout do čeho jdou.

Kmotra výstavy Sára Saudková má s erotickýmii fotografiemi zkušenost jak před objektivem, tak za ním. Oproti Peterovi ale nikdy nefotografovala exotické krásky. "Je to tím, že zatím čerpám ze svých zdrojů - fotím rodinu a přátelé. Společné s Peterem máme ale to, že se také dokážu obdivovat ženám a dívkám, aníž by v tom byl nějaký sexuální podtext," prozradila iDNES. cz na vernisáži.