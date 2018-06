Peter Nagy má zákaz focení, hrozí mu slepota!

"Poslední dobou se mi zhoršil zrak a můj lékař mi doporučil, abych přestal minimálně na rok fotit, protože mám strašně přetažené oči," přiznává Nagy.

Zákaz věnovat se svému koníčku, kvůli kterému si nakoupil veškeré profesionální vybavení a které mu šlo natolik, že si mohl dovolit pořádat vernisáže svých prací, mu bude samozřejmě chybět.

"Mrzí mě to, ale co se dá dělat, letošní rok proto bude hudební. Budu víc točit desky a tak. Jednu chystám s americkou zpěvačkou Nicole J. McCloudovou. Je to černoška z Miami, která se přistěhovala na Slovensko, tam jsem ji také potkal."

Že by to byla ale jeho nová láska, s úsměvem popírá. Objevovat se po jejím boku bude ale často. Už 21. ledna budou společně točit písničku v Bratislavě a 6. února vystoupí v televizní talk show Luboše Xavera Veselého.