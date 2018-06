Peter Nagy je „single“ a bude fotit Českou Miss

Několik svých uměleckých fotografií vystavuje sedmačtyřicetiletý zpěvák od neděle v Bratislavě. - ukázky fotografií zde

Na vernisáži se nevyhnul ani otázkám okolo jeho soukromého života. "Momentálně s nikým nechodím. Nemám přítelkyni, ani milenku," prozradil novinářům Peter, který se před pár dny rozešel s šestadvacetiletou modelkou Monikou Hrabovčákovou.

Už v listopadu chce uspořádat výstavu svých fotografií také v Česku. A fotka kostarické krásky, která mu dělala doprovod na bratislavské vernisáži, bude jejím hlavním lákadlem. "Půjde o celou kolekci fotografií exotických modelek. Ať už z Kostariky, Kuby, Namibie, Kanárských ostrovů nebo Singapuru," podotkl Nagy, který by se dnes uměleckou fotkou klidně uživil.

Do své stáje ho totiž láká jeden zahraniční časopis zaměření na černobílou fotografii. To ale Nagy velmi zvažuje, protože by se musel minimálně na rok přestěhovat do Států. "Podmínkou je, abych tam alespoň jeden rok bydlel, což se mi moc nelíbí. Mám tu kapelu, se kterou mám určité závazky a nerad bych zmizel jako muzikant ze Slovenska a z Čech," řekl Peter, který nemá o fotografování nouzi ale ani v našich končinách.

Stal se totiž oficiálním fotografem České Miss 2007. "Dostal jsem nabídku od Michaely Maláčové a už jsme se dokonce dohodli. V lednu bychom měli jet k moři a budu fotit všech dvanáct děvčat," dodal.