Peter Nagy: Fotit krásku bez šmrncu je jako fotit tryskáč na dvoře

"Já pro focení ženy nevyhledávám, ony vyhledají mě. Mám webové stránky a ony tam vidí ty fotky a chtěly by mít stejné, protože já fotím dost něžné, umělecké fotky. Nejsou dělané tak, aby poškodily jejich důstojnost," říká Nagy.

Nakonec pro něj rozhoduje šarm. "Musím se s nimi vždy setkat předtím, než fotíme, dívám se, jaký mají šarm. Jsou ženy, které jsou krásné, ale jsou sošné, nemají v sobě žádnou energii. Nejsou milé, zajímavé, nemají smysl pro humor, jsou jen pěkné. Jako když nafotíte tryskáč, který stojí na dvoře."

z knihy Peter Nagy: Book 1 Peter Nagy byl i dvorní fotograf České Miss v roce 2007

Na každé ženě je podle něj něco krásného. "Moje podmínka není, aby byla pěkná. Je to láska na druhý pohled. Každá žena má něco v sobě. A není třeba hledat ten formát playmate, že to je ta sexbomba. To je žena nepoužitelná pro život," myslí si Nagy, který nedá dopustit na slovanské ženy.

"Slovanky všeobecně jsou krásné. Nejlíp si to člověk uvědomí, když vycestuje. Já jsem byl fotit v Africe, protože další moje záliba jsou exotické ženy. Taky jsou krásné, ale nikdy nedosáhnou na tu slovanskou milost. Naše ženy jsou milé. Jen je třeba to umět nastartovat. Je třeba na ně být milý. To je celé," prozradil zpěvák svůj recept.

Peter Nagy byl porotce soutěže, v níž se vybírala nejkrásnější CEWE fotokniha, a zvolil knihu Zbyňka Šance, který zvěčnil českou krajinu.

Peter Nagy vybral jako nejkrásnější fotoknihu Zbyňka Šance o české krajině.

"Dnes se málo ukazuje vztah k vlasti a Čechy jsou strašně krásné, takže já to obdivuji. Pán, který vyhrál, fotil krajinu několik let v různých obdobích, takže krajinu poznal. Taky mě napadlo nafotit slovenskou krajinu, ale myslím, že máme jiné odborníky, takže do těch vod bych se pouštěl velmi opatrně. Já fotím kopce a údolí," dodal se smíchem Nagy, který se nyní chystá se svou kapelou na letní festivaly v Čechách i na Slovensku.