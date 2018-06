Peter Falk: Nejsem starý senilní děda

Herec si svých pětasedmdesát let nehodlá připouštět. Zastává totiž rčení, že člověk má tolik let, na kolik se cítí. "Rozum a paměť mi ještě slouží vcelku dobře. Když se zvládnu naučit filmovou roli, tak to zase tak hrozné nebude," prozradil Falk. Jediný recept, jak si uchovat paměť čilou a pružnou i ve stáří, vidí herec v jejím neustálém procvičování."Když ji cvičíte, tak si můžete být na devadesát procent jistí, že vás nezklame ani ve sto letech," dodal Peter, který se i přes pokročilý věk stále věnuje své původní profesi, která přece jen mozkové buňky zaměstná. Jako účetní se celé své rodině a také mnoha známým stará o účetnictví a pomáhá jim i s daňovými přiznáními.Za senilního starého dědu, který si ani není schopen zapamatovat v kolik hodin má brát pilulky, označil Falka při nedávném natáčení prozatím posledního snímku z nekonečné columbovské série Murder by Suicide jeden z jeho filmových kolegů."Nevybavuji si jediný důvod, proč by to o mně mohl říct. Vycházeli jsme spolu při natáčení vcelku dobře. Nemá to ale asi smysl nijak komentovat. Je mi takových prostoduchých lidí skutečně upřímně líto," dodal Falk, který nehodlá ve stáří rozhodně zahálet a chce v brzké době podniknout cestu kolem světa.