Konec lásky. Hvězdu Stmívání Facinelliho pustila k vodě snoubenka

Důvodem údajně bylo, že se najednou nemohli shodnout na společných plánech. Budoucnost viděli rozdílně a začalo to mezi nimi skřípat.

„Neshodli se na svých plánech a každý měl tolik práce, že na sebe vůbec neměli čas. Rozhodli se proto, že půjdou od sebe a zůstanou přáteli,“ sdělil jejich přítel magazínu People. Ještě v lednu přitom pár společně přišel na předávání cen Zlatých glóbů a vypadal spokojeně.

Peter má zkrátka smůlu. Zatímco jeho bývalá manželka Jennie Garthová se po rozvodu zamilovala a znovu vdala, on má v lásce, jak se zdá, smůlu. A to se říká, že právě jeho vztah s Jaimie Alexanderovou byl důvod rozpadu manželství s Jennie.

Nedávno Jaimie mluvila o tom, jakou by chtěla mít svatbu. „Přáli bychom si mít netradiční obřad. Aby to bylo divoké a jedinečné. Samozřejmě bych ale chtěla mít bílé šaty asi jako každá žena,“ sdělila herečka. Své plány může ještě uskutečnit, už to ale bude s jiným mužem.