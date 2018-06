Upír Facinelli se bude znovu ženit, vezme si bohyni války z Thora

Pár se zasnoubil v New Yorku na začátku tohoto týdne, potvrdil mluvčí herce. Dvojice se pak se šťastnou novinou pochlubila na sociálních sítích.

Facinelli, který je známý z upírské ságy Stmívání, chodí s hvězdou filmu Thor Alexanderovou více než dva roky. Poznali se však už před čtyřmi lety během natáčení filmu Loosies a později spolu pracovali na seriálu Sestřička Jackie.

„Vím, jak tento vztah cítím ve svém srdci. Je to skutečně krásné. Je to skvělý chlap s úžasnou rodinou a nemohla bych být šťastnější,“ prohlásila v listopadu 2012 Alexanderová, pro kterou to bude první manželství.

Facinelli byl předtím ženatý s Jennie Garthovou, známou coby Kelly ze seriálu Beverly Hills 90210. Žili spolu 15 let, z toho 10 let byli manželé. Mají spolu tři dcery. Pár se rozvedl v roce 2013. Garthová se s tím těžce vyrovnávala a prohlašovala, že pro záchranu manželství udělala maximum (více zde).