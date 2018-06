Pete Sampras se stal otcem

Pete a Bridgette, kteří se potkal v losangeleském kině, se vzali před dvěma lety v intimní soukromé ceremonii. Jako překvapení ženicha pro nevěstu zazpíval Sir Elton John pětačtyřicetiminutovou serenádu, romantickou Can You Feel The Love Tonight.

Sportovec později o sňatku řekl: "Bylo to něco, co jsem ve svém životě toužil udělat. Tenis jednoho dne skončí, ale pořád budu mít Bridgette. To je ta největší odměna ze všech."