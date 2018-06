Pete Doherty se zasnoubil, ale nerad

Pete a Kate na sebe podle všeho nezapomněli. Kate Mossová vyvádí jak divá, horečnatě se zbavuje všeho, co jí Dohertyho připomíná, popřípadě rovnou pláče na veřejnosti.

Osmadvacetiletý zpěvák kapely Babyshambles zase požádal britský deník Daily Mail, zda-li by neotiskli jeho vyznání třiatřicetileté modelce, která mu nebere telefony.

"Miluji ji z celého svého srdce. Miluji, jak chodí, jak mluví, jak myslí, miluji ji se vším všudy," sdělil Doherty deníku. Když se jej novináři zeptali, co na Kate Mossové vlastně vidí, zažertoval: "Je to multimilionářka. A taky dělá hodně zvláštní věci v posteli."

Zpěvákovi, který slíbil, že se zbaví své závislosti na drogách, a postesknul si, jaký by to byl pěkný život, kdyby měl Kate zase zpátky, situaci poněkud ztěžuje fakt, že se zasnoubil s jinou ženou, jakousi umělkyní Christine z Paříže.

"Udělal jsem unáhlené gesto. Bylo to ze vzteku, kvůli Kate. Zeptal jsem se téhle Christine, jestli si mě vezme. Ona odjela zpět do Paříže a já teď nevím, co dělat," stěžoval si Doherty novinářům. Asi mu nikdo neřekl, že se dá svatba jednoduše odvolat.