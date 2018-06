Pete Doherty chystá svatbu s Kate Mossovou

Podle webové stránky Ananova si dvojice chce říct "ano" na podzim, a to na jednom skotském zámku.

"Připravujeme svatbu. Dojde k tomu na jednom nóbl skotském zámku, jak se patří. A bude to někdy mezi zářím a listopadem," svěřil se hostům jednoho neupřesněného klubu v Rakousku.

O Petovi a Kate se vědělo, že se koncem minulého roku rozešli, ale teď už jsou prý opět spolu.

Bouřlivý vztah šestadvacetiletého rockera Dohertyho a jedenatřicetileté Mossové vzbuzoval pozornost veřejnosti od samého počátku. Zvědavost vyvolal ale zejména jejich rozchod a všeobecně se spekulovalo, že za tím jsou drogy. Přesněji to, že Doherty nedokázal loni projít na speciální klinice v americké Arizoně celou odvykací kúrou, kterou mu Mossová zaplatila.

Doherty utekl z kliniky Meadows v prosinci po léčení trvajícím pouhých devět dní, ačkoli tam měl zůstat celých 30 dní. Mossová naopak dokázala celou očišťovací proceduru absolvovat o měsíc dřív. I ona měla problémy s drogami, teď už ale zase září na předváděcích molech.

Zpěvák se tehdy londýnskému deníku The Sun svěřil, že oceňuje, že "Kate s takovým množstvím kokainu, které konzumovala, dokázala projít odvykací kúrou". "Já si myslel, že tam klidně zůstanu pět neděl, ale musím uznat, že to nešlo. Fakticky jsem tam šel jen proto, že mi kúru zaplatila ona." Doherty tehdy dal najevo, že ho jeho neúspěšná léčba mrzí: "Už kvůli rodině a Kate. Ale nedokázal jsem to."

Jaký je jeho postoj k drogám nyní, o tom se agentury nezmiňují, některé zdroje ale tvrdí, že se zpěvák nijak nezměnil. V drogách prý lítá stále.