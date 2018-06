Pětašedesátiletá Němka porodila zdravá čtyřčata, celkem má 17 dětí

Německá televizní stanice RTL informovala, že Raunigková porodila tento týden v úterý.

Berlínská učitelka ruštiny a angličtiny se prý rozhodla mít další dítě, když ji o sourozence prosila její nejmladší, nyní devítiletá dcera. Umělé oplodnění pak podstoupila v zahraničí (více zde).

Raunigková rodila ve 26. týdnu těhotenství a děti jsou prý v rámci možností v pořádku. Případné komplikace ale nelze vyloučit.

Annegret Raunigková se svou rodinou (2005)

Němka má nyní celkem 17 dětí a sedm vnoučat. Nejstarší dceři je 44 let.

V rozhovoru, který před časem poskytla deníku Bild am Sonntag, prohlásila, že zpráva doktorů, že čeká čtyřčata, pro ni byla „skutečně šok“. „Když doktoři zjistili, že jsou čtyři, byl to důvod k zamyšlení. Na ultrazvuku ale byla jasně vidět,“ dodala s tím, že neuvažovala o možnosti nechat lékaře snížit počet embryí.

„Nijak zvlášť se toho nebojím,“ řekla. „Jednoduše předpokládám, že zůstanu zdravá a fit. A pokud jde o to, jak si zorganizovat věci, už mám dost zkušeností, takže to pro mě nebude nic nového,“ dodala.

Veřejnost v Německu i jinde na světě v souvislosti s jejím pozdním mateřstvím debatovala o tom, jaké důsledky mají pokroky v reprodukční medicíně. Její rozhodnutí kritizovali i lékaři, kteří upozorňovali, že pravděpodobnost donošení zdravých dětí je u starších žen nižší než u žen v reprodukčním věku.

Raunigková se dostala do pozornosti médií už v roce 2005, kdy ve věku 55 let porodila třinácté dítě - dceru Leliu. „Na začátku jsem chtěla jen jedno dítě,“ řekla tehdy v jednom interview. „Ne všechny byly plánované - prostě se to tak vyvinulo. Já nikdy nic moc neplánuji, jsem spíše spontánní. A díky dětem se cítím pořád mladá.“