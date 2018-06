Peta Wilsonová: Svléknout se musím

Peta Wilsonová, kterou rodiče údajně pojmenovali podle Miss Austrálie 1970, se narodila v australském Sydney v listopadu 1970.

Její otec, Darcy Wilson byl voják ve zvláštních službách, a tak byl každou chvíli převelen na jiný konec země - dětství prožila Peta s rodiči a bratrem Robem na cestách po ve všech koutech Austrálie.



Herecké sklony, které se u ní od dětství nedaly přehlédnout, souvisely do jisté míry právě s nomádským životním stylem její rodiny, s potřebou rychle se přizpůsobit novému prostředí, nové škole a najít si nové kamarády. K tomu jí pomáhal také sport. Prosadila se v australském poháru plachetnic a dostala se i do národního netbalového týmu.



Naopak hereččina maminka, Carlyne White se rozhodla, že by její dcera měla být "trochu více ženská". Tak ji přihlásila do speciálního kurzu, kde se divoká a energická Peta měla naučila způsobnému chování, elegantní chůzi a správnému držení těla. Zde si jí také všimla modelingová agentura, jejímž přičiněním Peta nakonec odjela na několik let předvádět do Evropy.



Není to tak, že by od malička Peta šla za snem stát se herečkou. Do Spojených států ji v roce 1991 nepřivedla touha po slávě na stříbrném plátně, ale zlomené srdce. "Byla jsem strašně zamilovaná, a když jsme se rozešli, udělala jsem klasickou věc - rozhodla jsem se vyrazit na cestu napříč Amerikou."



V Los Angeles ji přátelé přesvědčili, aby se přihlásila na hodiny herectví. "Jeden můj kamarád byl herec, a navrhl, abych se zapsala, a seznámil mě i s učiteli, se kterými pracoval." V následujících letech se Peta Wilsonová objevila v několika televizních seriálech, malou roli získala v nezávislém filmu Kirka Harrise s názvem Loser.



Do konkurzu na hlavní roli v kanadsko-americkém televizním seriálu Brutální Nikita, jehož námět vznikl podle stejnojmenného celovečerního filmu režiséra Luca Bessona, se přihlásila až na nátlak svého agenta. Role Nikity, kterou si tajná vládní organizace vybere ve vězení a vytvoří z ní agentku a zabijáka, přinesla Petě ohromnou popularitu.



Nikoli však velké filmové role. První velkou příležitostí od Brutální Nikity, jejíchž celkem devadesátšest dílů natáčela herečka dlouhé čtyři roky v rozmezí let 1997 a 2000, je právě Liga výjimečných.



Nabídku zahrát si ve filmovém zpracování slavných komiksů Alana Moorea o boji literárních superhrdinů proti nebezpečnému šílenci dostala sice původně italská kráska Monica Belluciová, ta ji však nakonec odmítla kvůli natáčení jiného filmu.



A tak dostala šanci Peta Wilsonová. "Již před několika lety jsem byla ve 20th Century Fox na konkurzu na jiný film, takže když Monica odřekla, studio jenom poslalo starou kazetu režisérovi a Connerymu," vysvětlila herečka, jak se k natáčení dostala.



Na roli upírky Miny Harkerové, jejímž literárním předobrazem byla Mina Murrayová ze Stokerova románu Drákula, se Peta připravovala před televizní obrazovkou. "Dívala jsem se na filmy o kočkách, jaguárech, panterech i leopardech, protože v upírech je podle mě cosi 'kočičího'," svěřila se v jednom rozhovoru.



Peta Wilsonová věnuje hodně energie charitativní práci. Založila například nadaci na podporu herecké škly pro chudé děti z ulice. "Dnešní děti jsou zítřejší dospělí. Děti na ulici nemají žádný vzor, a já myslím, že to je důležité. Každý potřebuje někoho, ke komu by mohl vzhlížet."



Veřejnost zná herečku také z jiné stránky. Její odvážné fotografie nechybí téměř v žádné kolekci lechtivých obrázků. I to si ale Peta dokáže obhájit: "Myslím, že jako herec má člověk vlastně povinnost se tak trochu vystavovat. Když to lidé chtějí, tak se prostě svléknout musíte."



A jaký je její osobní život? Před rokem a půl porodila herečka syna Marlowa. Otcem syna je Petin bývalý přítel Damian Harris. O svém dítěti nebo o jeho otci většinou odmítá mluvit a na dotazy ohledně otcovství odpovídá: "O svého syna se nestarám sama. Nejsem opuštěná matka a jeho otec je důležitou součástí jeho života."



Ačkoli Peta doufá, že jí role v Lize výjimečných otevře cestu k velkým hereckým příležitostem, jedním dechem dodává: "Nejdůležitější na světě je pro mě můj syn. Takže pokud dostanu další dobrou práci, bude to skvělé, ale nestane-li se nic, budu pořád mít svého chlapečka, rodinu a přátele někde v malém australském městečku, a budu šťastná."

