Pet Shop Boys: Eminem je gay

Písnička nazvaná The Night I Fell In Love (Noc, kdy jsem se zamiloval) je příběhem mladého chlapce, který se ve škole zamiluje právě do amerického rapera, s nímž pak v noci prožívá nevázané postelové scény. Britské duo se ovšem v souvislosti s touto písní brání nařčením, že se snaží Eminemovi mstít!

„Nemáme vůbec žádný důvod. Nic nám neudělal. Snažíme se jen fanouškům přiblížit jeho skutečnou tvář, kterou zná jen málo kdo,“ hájí se s ironickým šklebem Pet Shop Boys.

Podle blízkých přátel členů kapely je však všechno zcela jasné. „Budou samozřejmě tvrdit, že jim Eminem nikdy nic neudělal, ovšem pravda je snad známá úplně každému! Chtějí mu tímto způsobem vrátit všechny ty nechutné poznámky na adresu gayů, kterými je uráží ve svých skladbách. Bylo už na čase, aby Eminemovi někdo ukázal, že jedině on je to největší odporný prase, o jehož nechutných sexuálních choutkách si nikdo raději ani netroufá přemýšlet.“

Album Release by mělo spatřit světlo světa pětadvacátého března, ovšem už o čtrnáct dnů dříve kapela oficiálně vydá nový singl Home & Dry. Zatímco o natočení videoklipu k diskutované písničce The Night I Fell In Love se v současné době vedou jednání, klip s písní Home & Dry mohou nyní shlédnout fanoušci skupiny na internetových stránkách populárního britského dua.