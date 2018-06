Pet Shop Boys budou hvězdami gay festivalu

17:04 , aktualizováno 17:04

Členové světoznámé britské pop skupiny Pet Shop Boys převzali záštitu nad letním gay festivalem Wotapalava, který se bude konat ve Spojených státech. Zároveň se také zařadí do výčtu hvězd, které zde vystoupí. Americký hudební festival Wotapalava, kterého se zúčastní mimo britského dua také například Sinéad O'Connor, americká hvězda osmdesátých let Soft Cell, Rufus Wainwright a Magnetic Fields, by měl veřejnosti nabídnout nový pohled na život a přimět ji k určité toleranci.