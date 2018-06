Peštová by udělila módního Oscara Janě Kirschner

Do oka jí padla slovenská zpěvačka Jana Kirschner, která je spolu s Annou Geislerovou a Terezou Maxovou nominována v kategorii Style ikona roku.

"Jana má velmi osobitý styl, který se nevidí na každém na ulici. Mně se její styl moc líbí a hodně mě oslovuje. Myslím, že je v této kategorii právem," svěřila se Peštová a dodala, že právě v této kategorii se nehodnotí pouze modelka nebo návrhář, ale styl.

"My jsme se nesoustředili jen na branži, ale rozhodovali jsme se podle toho, zda má vybraná osobnost ve svém soukromém životě nějaký styl. Je jasné, že v módních časopisech vypadají všichni hezky," vysvětluje přítelkyně zpěváka Pavola Habery, se kterým má dvě děti, šestiletou dceru Elle a šestiměsíčního syna Paula Henryho.

Modelka prozradila, že co se týče výběru finalistů, má už ve všech pěti kategoriích jasno. "Mám na to svůj vlastní názor. Řídila jsem se tím, že se oceňuje určitá osoba za to, co daný rok udělala. A to na bázi tvorby. Třeba v případě titulu Modelka roku se rozhoduje o tom, jaké byly její kampaně, jak moc se jí ten rok dařilo. Je to vlastně ocenění za to, jak byli umělci ve svém oboru úspěšní," říká Peštová.

Elle Style Awards je jedinečný večer, kterému se ve světě přezdívá "módní Oscaři". Podle toho také vypadá zájem celebrit o účast na této show. Na pražský módní večer, který se uskuteční 5. 11. v Praze, přijaly podle organizátorů pozvání topmodelky Claudia Schifferová, Cindy Crawfordová či Erin Wassonová.

