Pes je oblíbeným módním doplňkem

Nejen české, ale i světové top modelky, herečky a zpěvačky pózují v časopisech se svými psy. Kandidáti politických stran před volbami na internetových stránkách a v letácích objímají nejrůznější psí plemena. Mediální poradci doporučují: ukažte se na veřejnosti se psem.

Pes se stal fenoménem. Předmětem obchodu, reklamy, módním doplňkem. Cestou, jak vylepšit image, tématem rozhovorů lidí, kteří si jinak nemají co říct. Americká děvčata si začala hromadně kupovat jorkšírské teriéry. Jejich idol, jedna z nejlépe placených modelek na světě Gisele Bündchenová se totiž bez tohoto malého střapatého zvířete na veřejnosti prakticky neukazuje.

Její neméně slavná kolegyně Eva Herzigová cestuje zásadně s bílým maltézským psíkem. Pozadu nezůstávají ani české a slovenské celebrity. Zpěvačka Darina Rolincová pózuje v módních časopisech se svou fenou a rozplývá se nad tím, že má obojek stejné luxusní značky jako je její kabelka. Ilona Csáková na své internetové strán ce hřeje malého psíka na svém poprsí.

"Obdivuji ho. Je to osobnost," jásá zpěvák Karel Černoch nad svým bílým teriérem v nejednom rozhovoru. Televizní tvůrci vymýšlejí nové pořady o psech. V knihkupectvích jdou dobře na odbyt knížky, v nichž Vlastimil Brodský, Jiřina Bohdalová a další hvězdy básní nad soužitím se svými čtyřnohými kamarády.

"Hovořit a psát o psech je vděčné. Mezi herci, zpěváky a umělci vůbec bylo vždycky mnoho majitelů psů, teď o nich jen častěji mluví. Časopisy to považují za téma, které naláká čtenáře, protože radosti i starosti se psem prožívají stejné jako jejich idoly," vysvětluje šéfredaktorka časopisu Pes přítel člověka Zuzana Trankovská.

Mít psa je módní záležitost. Během posledních deseti let jich mnohonásobně přibylo. Shodují se v tom veterináři i kynologové, ale oficiální statistiky o počtu psů v Čechách neexistují. Některé údaje prozradí plemenná kniha Českomoravské kynologické unie. Do ní je zapsáno každé narozené štěně s průkazem původu.

"Před rokem 1989 se jejich počet pohyboval kolem sedmadvaceti tisíc. V roce 1995 jich bylo už osmatřicet tisíc. V posledních třech letech se to pohybuje kolem třiatřiceti tisíc," říká mluvčí Českomoravské kynologické unie Vladimíra Tichá. Další desítky tisíc psů však průkaz původu nemají. "Spolu s veterinární správou odhadujeme počet psů u nás kolem milionu až milionu a půl," dodává Vladimíra Tichá.

Proč se tolik lidí rozhodlo pořídit si psa? "Je to určitě pozitivní zku šenost. Vytáhne vás ven a tím děláte i něco pro sebe. Tady jsme na to nebyli tolik zvyklí, ale například ve Francii je normální, že má téměř každá rodina svého mazlíčka," říká zpěvačka Blanka Šrůmová, která však nedávno svou fenku umístila u kamarádky. Přiznává, že na ni neměla dost času. "Je jí tam líp," přiznává.

Dříve byl pes považován především za partnera pro člověka, dnes se stává módou pořizovat psovi kamaráda, mít doma psy dva nebo i tři. "Člověk přijde domů, manželka a děti ani nevstanou od televize. Ale pes ho vždycky přivítá. Tomu, kdo psa nikdy neměl, se dá těžko vysvětlit, co obnáší takové psí vítání," říká ostravský veterinář Petr Ševčík. S oblibou říká, že se psi přesunuli ze zahrad do ložnic.

Přestože ho městští psi zahrnutí péčí celých rodin živí, připouští, že občas přemýšlí, kam až psí fenomén povede. "Tvarujeme psy pro své potěšení. Ale otázka je, zda je tvarujeme správně," naráží na to, že stále více jeho pacientů je obézních, trpí civilizačními nemocemi a z pů vodně ostrých plemen se stali domácí mazlíčci. "Hospodářská zvířata lidé šlechtili kvůli tomu, aby měla více masa nebo vajec. Psy zpravidla kvůli vzhledu. Kdysi některá psí plemena vznikla proto, aby mohla lovit krysy, u některých lidé šlechtili krátké nohy, aby se dostali při lovu do nor. Dnes je to podobné jako u aut nebo oblečení. Lidé vytvářejí stále něco nového, neobvyklého. Šlechtí je ale už jen pro krásu nebo neobvyklost," říká veterinář.