Pes Agáty by si bez Sámera neuměl ani sednout

"V osmnácti jsem se odstěhovala od mámy. Bylo to velké gesto, ale nestěhovala jsem se nikam daleko, je to jen deset minut autem," říká dvacetiletá kráska.

"A společnost mi tam dělá Honey, moje malá fenka ridgebacka, Ale Sámer je na ni hrozně zlej," stěžuje si naoko. "Nicméně nebýt jeho, neslyší to zvíře ani na povel ´sedni´ . Já na ni skoro nedokážu pořádně zařvat. A když už řvu, tak jenom hystericky," směje se Agáta.

Sámer se k jejím slovům přidává: "Je to hrozně temperamentní pes, vůbec neposlouchá, je potřeba na ni být přísný. Ještě neví, co si může dovolit, a zkouší to."

Výchova psa zatím Agátě i Sámerovi bohatě stačí, přidat k tomu ještě výchovu dětí prý ani jeden rozhodně nepotřebují. "Je nám dvacet, na svatbu ani děti nemyslíme," vysvětluje herečka.

Když na ni náhodnou přijdou mateřské pudy, spoléhá se prý na svou matku Veroniku Žilkovou. "Můžu si kdykoliv půjčit třeba na týden dítě od ní. No, nebo raději jen na dvě hodiny," rychle se s úsměvem opravuje.

I Sámer se má o koho starat, když má chuť. "Brácha má malého prcka, tak jsme s ním s Agátou byli krmit kachničky," přiznává sexy idol roku 2005.