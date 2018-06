Chandler a Phoebe z Přátel: Kdyby to bylo na nás, stále pokračujeme

Perry a Kudrowová společně na Přátele zavzpomínali v pořadu Piers Morgan Tonight.

"Kdybych měl stroj času, chtěl bych se vrátit do roku 2004 a neskončit," prohlásil třiačtyřicetiletý Perry.

"Kdyby to bylo na nás, individuálně, pak ano, pokračovali bychom. Užili jsme si spoustu legrace," doplnila Kudrowová, která 30. července oslaví padesátku.

Nicméně herečka nedávno prohlásila, že na seriál Přátelé se už cítí stará. Případné oživení seriálu nebo celovečerní film tak nepřicházejí v úvahu.

"Jsem příliš stará. Bylo by to všechno už tak jiné, že by to vlastně vůbec nebyli Přátelé," vysvětlila herečka britskému listu The Sun.

První řada seriálu Přátelé se začala vysílat v roce 1994. Osudy kamarádů Rachel, Moniky, Phoebe, Chandlera, Joeyho a Rosse, kteří se potkávali v kavárně a u nich v bytě, si televizní diváci hned oblíbili. Celkem se natočilo 236 dílů a poslední desátá řada se vysílala v květnu 2004. Většina z herců byla úspěšná i po skončení seriálu.

Sitcom si získal takovou popularitu, že se v jednotlivých dílech objevila řada celebrit. Vedlejší roli přijali Brad Pitt, Julia Robertsová, George Clooney, Jean-Claude Van Damme, Danny DeVito, Bruce Willis a další.