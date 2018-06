Perníková chaloupka

... Přišla noc. Jeníček a Mařenka si lehli do mechu a najedli se lesních plodů, které pracně nasbírali. Jeníček snědl 108 g malin, 92 g ostružin, 99 g lesních jahod a 65 g borůvek. Mařenka snědla 85 g malin, 77 g ostružin, 79 g lesních jahod a 50 g borůvek, dohromady tedy snědli... i gramů lesních plodů. Ráno se probrali a šli dál. Šlí celý den. Jeníček spořádal 167 g malin, 151 g ostružin, 159 g lesních jahod a 107 g borůvek. Mařenka si také dopřála a snědla 142 g malin, 130 g ostružin, 137 g lesních jahod a 99 g borůvek. Snědli tedy celkem m gramů lesních plodů. Za oba dny to bylo n gramů a zbylo jim v košíčcích o gramů lesního ovoce. Večer, když už byli celí utrmácení, uviděli v dálce mezi stromy světlo. Šli za ním a za chvíli dorazili na velikou mýtinu. Tam stála krásná vila. Když se k ní přiblížili, zjistili, že je celá z perníku. U vily stál bazén plný horké čokolády a u něj perníková popelnice plná gumových medvídků... Děti na nic nečekaly a vrhly se na perník. Jeníček vylezl po perníkovém žebříku na střechu. Ochutnal dokonce i okapy, které byly z mléčné čokolády. Mařenka si pochutnávala na medvídcích a občas si přikousla z perníkové popelnice. Pak se ještě napila čokolády z bazénu. Náhle zaskřípěly perníkové dveře a z nich vylezla dost nepohledná babice se svým kocourem. Jeníček a Mařenka okamžitě přestali s hodováním. Jeníček si byl vědom, že právě snědli cizí majetek a nebylo ho málo. Jeníček totiž snědl 897 g a Mařenka 761 g sladkostí. Dohromady tedy snědli p gramů sladkostí. Babice zaskřehotala: Kdopak mi to tu loupe perníček?...