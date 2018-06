Perné léto miss Chmelířové: Hanoj, moravská svatba a líbánky v posteli

Cestu do Hanoje podnikl Josef Klír i se svými modelkami Veronikou Chmelířovou a Anetou Sychrovou v rámci slavnostního otevření showroomu vietnamské společnosti Diamonds World Corporation. Pro tu náš návrhář letos v únoru navrhl kolekci diamantových šperků a zároveň se podepsal pod návrh exteriéru a interiéru samotného showroomu.

Aneta Sychrová a Veronika Chmelířová v Hanoji Návrhář Josef Klír s partnerem a Veronika Chmelířová

Pro Chmelířovou představuje cesta do exotické země nezapomenutelný zážitek, který se navíc udál tak rychle, že ještě teď zpracovává všechny dojmy. "Rozhodování odjet proběhlo narychlo, odlétalo se týden poté, co jsem se o cestě dozvěděla. Jsem ale ráda, že jsem mohla jet, protože je to země, kam se člověk jen tak nepodívá. Navíc Hanoj není tolik navštěvovaná, jestli jsme za den potkali tři turisty, tak to bylo hodně. Nemluvě o tom, že jsme pro místní byly s Anetou coby vysoké a světlé Evropanky neuvěřitelné atrakce. Fotili si nás jako památky," směje se Veronika.

Nejvíc jí zůstává pod kůží život tamních obyvatel, kteří ve velké vlhkosti a smogu zároveň dělají vše pro to, aby si vydělali alespoň na chleba. "Prodávají kde co. Viděla jsem, jak vezli na kole strom, někdo jiný zase projel ověšený igelitkama, ve kterých měl rybičky. Ta kultura je prostě jiná, stojí za to ji poznat," líčí modelka, která společně s kolegyní Anetou Sychrovou předváděla Klírovy návrhy, jejichž cena šplhala i k milionu korun.

Svatební fotografie vicemiss Veroniky Chmelířové a a hokejisty Milana Procházky

Návrat do České republiky byl už pro Veroniku Chmelířovou ve znamení svatby, kterou dokázala utajit. K oltáři v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě tak kráčela bez větší publicity, v kruhu rodiny a přátel. Ano nakonec řekla partnerovi Milanu Procházkovi 9. července v poledne.

"Měli jsme klasickou velkou moravskou svatbu, protože jsme oba ze Znojma. Hrála nám cimbálovka, rozbíjel se talíř a sbíraly střepy, házela se i kytka, prostě jsme si to užili. Tradice mám ráda. Navíc jsme měli nádherné počasí," shrnula vicemiss, jež na sobě měla sněhově bílé šaty, které si přivezla ze Španělska.

Krátce po veselce se novomanželé přesunuli společně do ciziny, tentokrát na Maledivy. Cestu pojali nejen jako líbánky, ale především jako dovolenou. Oba si potřebovali řádně odpočinout.

Manželé Veronika Chmelířová a Milan Procházka odpočívali na Maledivách

"Až tam to ze mě všechno spadlo, protože jsem před svatbou ještě dokončovala státnice a bakalářskou práci. Takže když to shrnu, spala jsem, jedla a nic nedělala," dodala Veronika Chmelířová, která se domů vrátila v úterý. Nyní ji čeká úřední vyřizování, jelikož je již vdanou paní nosící příjmení Procházková.