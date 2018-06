Periferní putyka - samý umakart a opravdu dobré pivo

Pražská periferie na rozhraní Michle, Vršovic a Záběhlic. Sklady, skladiště, garáže, benzinové pumpy, stanice technické kontroly, trafostanice a nouzové domky. Opuštěn tu stojí jediný činžovní blok - a v něm hospoda U LÁDI.

Přespolní může být napoprvé překvapen, že v těchto místech žijí lidé, natož že je tady hospoda. A přece!

U Ládi je znamenitý ošumělý pajzl, a to je právě to, co do tohohle ztraceného kouta patří. Chlapi v montérkách, místní obyvatelé nebo místní montéři nemají zájem o nóbl podnik.

Na první pohled by se dalo říct, že jde o zaplivanou čtyřku, kde než zasednete, musíte táckem shrnout popel shromážděný na ubruse předchozími stolovníky. Kdo se ale rozhlédne líp, musí uznat, že patina, kterou uvnitř hostince zanechala minulá desetiletí, má hodně do sebe.

Především: pivnice - skutečně miniaturní, o rozměrech sotva sídlištního 2+1 - by mohla sloužit za skutečné muzeum umakartu. Tato umělá hmota pokrývá lavice, stoly i stěny; pokaždé v trochu jiných odstínech, zadky, lokty a kouřem vyleštěných. Krásné.

Post-stalinské art deco reprezentují nástěnné lampičky, upomínající na rok 1958 a světovou výstavu v Bruselu. Pod každou lampičkou je původní černý vypínač.

Naopak odpadkové koše jsou zbrusu nové. Tedy, nejsou to přímo koše, ale prázdné velké piksly od barev, ztužených pokrmových tuků nebo čeho.

Mříže na oknech nelze stylově nikam zařadit, ale vypadají bytelně a zjevně něco pamatují.

V neoficiální soutěži o nejmenší záchod by si ten zdejší stál hodně vysoko. Je dimenzován pro dvě stojící osoby - ale pokud se obě chtějí vsoukat dovnitř a zase dostat ven, musí výrazně spolupracovat.

Každý večer hraje televize, v oblibě je hlavně Nova a sportovní přenosy. Hrací automaty v zadní místnůstce se točí od rána do večera a docela i sypou.

Až překvapivě dobře, tu vypadá pivo Bernard. Jednak se asi o něj starají, jednak mu prospívají netradiční baňaté žejdlíky, do kterých tu točí.

Kuchyně je po celý den studená či ohřátá - tlačenka, sekaná, klobása, studený bůček, zavináč, utopenec. Nejlepší z toho se zdá sekaná, zálivka tlačenky potěší příznivce koncentrované kyseliny octové.

Pokud někoho zajímá, proč se hospoda jmenuje U Ládi, svitne mu, když za oknem pod otvírací dobou čte větu: "PROVOZUJE: CHLAPEC LADISLAV."

Hospoda ještě pod původním jménem U ELEKTRÁRNY hrála ve filmu Obecná škola - zahlédneme ji tu několikrát jen zvenčí, zato s původním vývěsním štítem, který vydržel až do začátku devadesátých let.

U LÁDI

Elektrárenská 3, Praha 10 - Michle

Otevřeno pondělí - pátek 10,30-22 hod., neděle 17-22 hod (na jiném místě je napsáno, že mají v neděli už od čtyř, ale to se nepotvrdilo).

6 stolů, 2 televize (ta u pípy ukazuje o poznání hůř, zřejmě chybí anténa), asi 25 míst.

Bernard 10° 10,90 Kč Kvalita obsluhy Celkový dojem

(září 1998)