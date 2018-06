Pergnerovou na Andělech převlékli čtyřikrát, ale dvakrát špatně

Fotografie se zvětší po rozkliknutí.

MODEL PRVNÍ: 30 bodů

První model nebyl zvolen příliš šťastně. Stříbrná volná kombinéza se mi sice moc líbila, ale ne na vyhublé Terezině postavě. Odhalená ramena i ruce nevypadaly dobře. Model nechal až moc vyniknout právě tomu, že Tereza šíleně zhubla. Působila nezdravě. Nezachránily to ani dlouhé černé rukavice. Pokud ale zhodnotím model samotný, budu chválit, protože střihově byl hodně zajímavý. Stříbrný pásek v pase a ozdoba kolem krku lemující dekolt, vypadaly hodně efektně. Jediné, co Tereza pro tento večer opravdu vychytala, byl krátký sestřih vlasů. Ten jí opravdu seknul. Dávám maximálně třicet bodů.

MODEL DRUHÝ: 60 bodů

Druhý model mi trochu zvedl náladu, i když to v porovnání s tím, co měla na sobě později, nebyl žádný zázrak. Módní roztrhané džínsy, kanárkově žluté triko s moderními motivy a tmavé bolerko. Extrémní štíhlost se tak zakryla, ramena ani ruce zbytečně nikoho neprovokovaly. Celkem obstojné, neurazilo to, nešokovalo, ale ani neoslnilo. Šedesát bodů ze sta.

MODEL TŘETÍ: 75 bodů

Třetí model u mě vzbudil zájem, ovšem jen do chvíle, než kamera zabrala nohy. Černé lesklé legíny jsou fajn a momentálně hodně IN, na Tereze by se mi ale víc než tříčtvrteční délka líbily legíny až ke kotníkům. Krátká nabíraná sukýnka vypadala hezky, v kombinaci s tmavým bolérkem. Stříbrné doplňky pak vše příjemně rozsvítily. Za trendy model dávám sedmdesátpět bodů.

MODEL ČTVRTÝ: 90 bodů

Možná se mnou nebudou někteří souhlasit, nicméně poslední model se mi líbil nejvíc. Světlá džínová bunda působila svěže a mladistvě. Zaujalo mě i lemování fialovými flitříky, které z obyčejné bundy udělalo skutečný modýlek. Velmi efektní. Jednoduché vínové šaty pod džínovou bundou a k tomu již zmiňované legíny a vysoké lesklé kozačky. To bylo přesně to, co jí opravdu sedělo. Možná to byl jenom můj pocit, možná to bylo tím, že se blížil konec přímého přenosu, ale v tomhle modelu na mě Tereza působila spokojeně, vyrovnaně, bylo vidět, že se cítí dobře. S dovolením si nechám rezervu a ze stovky dávám devadesát bodů.

