Pergnerová: Vila je někdy peklo

* Máte chřipku, Duel se blíží, těžko můžete vysadit...

Je to strašný, i když musím říct, že mi malinko odlehlo. Nemám vůbec čas jít k doktorovi. Proběhly i cibulové odvary. Uvidíme.

* Při posledním Zúčtování jste byla ve vile. Vypadalo to, že do své práce dáváte kus srdce.

To už je styl mé práce. Neumím ji dělat bez osobní investice. Ta je nutná. V tomto typu soutěže je nesmírně důležité, aby ti ve vile věděli, že já vím, o co jde. Nicméně to neznamená, že zrušíme pravidla.

* Byla jste za soutěžícími poprvé. Budete tam chtít jít zase?

Myslím, že bariéra, která mezi námi je, by se neměla narušovat. Prolomení, ke kterému tou mojí návštěvou došlo, bylo důležité. Ale nemělo by se to opakovat. Čím méně je tam lidí, o to náročnější bude naše komunikace. Bude více o emocích. Bylo dobré, že mě viděli naživo, aby to pak nebrali příliš osobně.

* Kdy vám zatím bylo při VyVolených nejhůř?

Já se příliš nenechávám rozhodit, ale nechávám na sebe působit emoce. Vím, že když Regina měla ten stav polopsychózy, tak to jsem třeba prožívala těžce. Nemůžu říct, že je mi nejhůř v těchto chvílích, ale nejvíc je vnímám. Ale program musí jet dál.

* Můžete se při téhle práci s někým spřátelit?

Mám ty lidi ráda. Strávila jsem s nimi kus jejich života, stála jsem velmi blízko jejich citům. Ve chvíli, kdy opustí soutěž, tak většinu z nich moc ráda vidím a podám si s nimi ruku. Ale tím, že nemám čas, není šance budovat nějaké hlubší vztahy.

* Hodně se mluví o tom, že jste si blízká s Reginou.

Mám se všemi stejný vztah. Reginu jsem obhajovala, když měla těžké chvíle ve vile. Protože jsem se v tom hodně viděla. Vím, že když člověk kolem sebe strašně kope, je to prokázání křehké duše. Co Regina opustila vilu, tak jsem se s ní viděla jenom jednou dvakrát na oficiálních akcích. Telefony jsme si nevyměnily.

* Máte čas před vysíláním přemýšlet o svém oblečení, účesu, líčení?

Týmu, který se mnou spolupracuje, důvěřuji. Proto to nechávám na nich. Vznikla tam parta, kde lidi dřou jako koně. Jsou to profesionálové. Ale já mám samozřejmě právo veta. Například - nemohla bych mít podpatky. To bych neodmoderovala ani pět minut reality show! Tím pak ale malinko dělám starosti - jsem třeba v kontrastu se soutěžícími daleko menší. (smích)

* Začínají castingy na VyVolené II. Půjdete do toho znovu?

Už u první řady, kdy se nevědělo, jak to půjde, jsem podepsala předběžnou smlouvu i na řadu druhou. Pokud bychom se nějakým způsobem nedohodli, mrzelo by mě to. Ta práce mě baví a cítím se v ní silná.

* Je ta soutěž o něčem jiném než o jedenácti milionech?

Lidé tam procházejí někdy peklem. Normálně v životě se vám to nepřihodí, můžete kamkoliv utéct. Tam ne. Já ty pocity znám dobře z léčeben a uzavřených prostor. Je to jiné jen v tom, že oni jsou střízliví a při vědomí. Já jsem bojovala ještě s něčím jiným... Reality show je o lidech a o povaze.

* O čem by měl přemýšlet ten, kdo jde na konkurz VyVolených?

O jediném: Mám na to? ... A dobře si ten moment zapamatovat. Protože odpověď na tuhle otázku si pak bude muset často ve vile připomenout.