Pergnerová: V branži nemám přátele

FOTOGRAFIE ZDE

* Léta jste ohlašovala návrat do showbyznysu, ale vracela se spíš k heroinu. Jaký je to pocit, když teď ta chvíle skutečně nastala?

Žádný.

* Žádný?

Pro mě ten návrat znamenala už práce v rádiu, kde od zimy moderuju seznamku. To byla moje první nová šance. Nabídku na VyVolené beru jako výsledek svého úsilí a vůle.

* Necítíte zadostiučinění? Zase se budete objevovat na obrazovkách, i když tomu už asi málokdo věřil.

Zadostiučinění? To jsem cítila, když mi teď soud vrátil syna. Moderování je jen a jen profese. Řemeslo. Důležitější jsou pro mě jiné hodnoty. Už nechci být obětí své práce.

* Sláva pro vás přestala být hlavním životním cílem? Už nechcete být bohatá jako Madonna?

Ne. Tím jsem si už prošla. A stačilo. Budu ráda, když budu dělat to, co mě baví. Tedy moderování. I když mě někdy i unavuje. Teď vysílám pět hodin denně, a až v září přibudou VyVolení, tak budu muset v rádiu trochu ubrat.

* Váhala jste, když vám z Primy zavolali s nabídkou?

To bylo jinak. Kdyby zavolali s nabídkou na VyVolené, tak by to bylo super! Ale oni mě pozvali jenom ke konkurzu. Rozesmála jsem se a říkala: Takže já nakonec ve třiceti letech absolvuju první konkurz v životě! (směje se)

* Nikdy jste na žádném nebyla?

Nikdy. Já se totiž neumím nabízet, nejsem ten typ. Tentokrát jsem si ale řekla: No co, jdi! Konkurz byl v neděli a odešla jsem s obligátním: Do týdne se ozveme. Hrozná věta!

* Za jak dlouho zavolali?

V pondělí. S tím, že jsem se jim líbila. Myslela jsem, že to ještě není žádné rozhodnutí, ale oni už prý věděli, že mě berou. Byla jsem z toho skoro v euforii.

* Teď procházejí konkurzy i účastníci reality show VyVolení. Přišla jste se na ně podívat?

Nechtěla jsem moc nahlížet pod pokličku, takže jsem se jen s některými v rychlosti potkala. Pro jedenáct milionů korun, které získá vítěz, jsou schopni obětovat všechno.

* Chápete to? Ocitnou se pod velkým psychickým tlakem, společně zavření ve vile, a neustále je budou sledovat diváci.

Rozumím jim, i když je to strašný. Znám sebe a vím, co jsem byla ochotná udělat kvůli pitomejm třem milionům.

* Nechala jste se za ně vyfotit do pornografického časopisu. Ostatně váš život někdy vypadal jako reality show, kterou sledovala celá země.

Jo, to jo. Byla to taková počítačová hra. (směje se) Právě proto ty lidi, kteří do reality show jdou, vůbec neodsuzuju. Budou muset nastavit zrcadlo sami sobě.

* A když ho nastavíte sama sobě vy?

Spokojená nejsem. Třeba teď bych potřebovala víc času, nestíhám.

* Ale nedávno jste tvrdila, že prožíváte jedno z nejšťastnějších období.

Za to může Bouček.

* S Liborem Boučkem se budete dělit o moderování VyVolených a nyní k sobě patříte i v soukromí. Nebude vás to v práci rozptylovat?

Myslím, že ne. Nemáme na sebe moc času, v soukromí se vídáme minimálně. Náš vztah probíhá hlavně přes telefon. Dneska jsme se domluvili, že půjdeme konečně alespoň na pouť. Ale pro něho je práce prioritou, takže se učím respektovat to.

* Jde vám to?

Moc ne, někdy se vztekám. Ale musím to zvládnout, nic jiného mi nezbývá. My oba říkáme: Řídíš ty. Takže mě řídí on, já ho jenom poslouchám.

* Jak se vám podařilo překonat ty zábrany vůči mužům, o kterých jste v posledním roce několikrát mluvila?

Vůbec nevím. Doteď jsem se vedle chlapů nedokázala uvolnit, chovala jsem se křečovitě. Až Bouček to úplně zlomil.

* Přemýšlíte už nad tím, že mu představíte svého syna?

Teď ne. Zatím. Nechci Samuela vystavovat jakémukoliv nebezpečí.

* Jak váš návrat do práce prožívá vaše matka?

To je jasný, že má z mého úspěchu radost. Ale já tyhle zaslepené radosti nemám moc ráda. Neznamená to zas až tak moc. Spíš to s sebou naopak přináší riziko. Pro mě je nebezpečný jakýkoliv pracovní stres...

* Dopřáváte si dnes ještě nějaké drogy?

Co tím myslíte?

* Cigarety, kafe, pivo, víno, tvrdý alkohol.

Jo. Kouřím, kafe taky piju a teď jsem si dala víno. A pak mám jednu specialitu, která mě kdykoliv spolehlivě nakopne - studená sprcha.

* Kolik hodin denně spíte?

Někdy jen tři hodiny, asi od tří do šesti. A to teď Samuel naštěstí nevstává do školky! Každé ráno jezdím autem od mámy a od něho z Rakovníka do Prahy, nejvíc peněz utrácím za naftu. Nikdy jsem nebyla dobrý obchodník. (směje se)

* Nebojíte se, že vás ten kolotoč zase semele a ve stresu znovu sáhnete po heroinu?

Ne. Jsem starší a už nejsem tak naivní, abych si myslela, že se tím něco vyřeší.

Nikoho nezachraňuju

* Vaším největším moderátorským sokem je Leoš Mareš. Uvádí Eso stejně jako kdysi vy a teď budete soupeřit o diváky v konkurenčních reality show. Vy na Primě, on na Nově v Big Brotherovi...

Jo! Čeká nás otevřený souboj. Ale já to tak neberu. Neznám ho jako člověka. Je milej, pozdraví, víc nevím. Ale jeho styl mi nic neříká. Marešovy vtípky mě nebaví. Nerozumím jeho způsobu přemýšlení. Možná bychom spolu mohli posedět a dát si cigaretu, jestli teda kouří. Vím jenom, že má rychlý auta. Jako lidi bychom si mohli rozumět, to cítím. Ale showbyznys jsme čapli každý z jiné strany.

* Myslíte, že jste Eso dělala líp než on?

To ne, já byla úplně jiná. Ten boom kolem mě se podařil v podstatě náhodou, prostě jsem se nějak trefila do doby a vkusu. On už je jiná generace, může si toho mnohem víc naplánovat. A taky dělit svůj život na práci a soukromí. Já to měla naopak. Chtěla jsem, aby to všechno mělo svoji logiku, abych mohla lidi tahat z jejich problémů. Je ale pravda, že mě to pak úplně sežralo.

* Dneska už nechcete nikoho zachraňovat?

Už ne. Dám příklad. Nedávno mi v půl dvanácté večer napsala do rádia nějaká holka: Ty ses z heroinu vyhrabala a já v něm jsem. Jedině tvůj hlas funguje. Jsem klidná. Tak jsem jí zavolala, aniž bych si něco promýšlela předem. Říkala: Každej večer tě poslouchám, píchám si u toho do žíly a jsem klidná, nemám žádnou depresi. Víte, co jsem jí řekla? Tak se jdi oběsit! Nebo si dej zlatou. (smrtelná dávka drogy - pozn. red.) Já ti počkám u toho telefonu, budu s tebou a klidně tě budu navádět. Dřív bych to říct nedokázala. A ono to mělo větší efekt, než kdybych ji začala litovat a prožívala to s ní.

* A co kdyby řekla: Jdu do toho, jsem fakt troska! Byla byste schopná to skutečně udělat?

Ne! Už nepatřím mezi aktivní feťáky, ten by to možná udělal. Ale přišla jsem na to, že není důležitý, co člověku rvete do hlavy. Důležitý je, abyste ho pochopili. Když někdo napíše esemesku nebo zavolá, tak je to vždycky volání SOS.

* A vy mu řeknete, ať se zabije. Přece jen bych od pasivního feťáka, jak vy říkáte, čekala větší pochopení.

To je risk. Buď to vyjde, nebo ne. Já jen vím, jak to fungovalo u mě. Dokud mě rodiče podporovali, tak jsem si je obtočila kolem prstu. Jenže feťáka je lepší vyhodit na ulici, ať se s tím popere sám. Uvidíme, jak to s tou holkou dopadne. Je silná, dokáže to.

* Poznamenaly vás drogy nějak zdravotně? Klepou se vám třeba stále po ránu ruce?

Občas mám problémy s krevním oběhem - nedokrvují se mi prsty u rukou a u nohou, pořád mě zebou.

* Nic víc?

Zatím ne.

* A změnil heroin vaši povahu?

Možná jsem křehčí. A smutnější. I když teď jsem si už zase našla svůj humor... Taky jsem opatrnější. A hlavně se tak dneska i prezentuju na veřejnosti. Víte, už nemám žádnou druhou tvář, nesnažím se být jiná, než ve skutečnosti jsem.

* Jak často si dnes vzpomenete na dobu, kdy byl heroin vaším pánem?

Každý den. Jezdím do práce okolo metadonové stanice, kam si feťáci chodí pro náhražky drog.

* Jaké přitom máte pocity?

Ptám se sama sebe, proč zrovna já. A pořád to nevím. Feťáci jsou prostě mimoni, stejně jako jsem byla já. Trpí přemírou citu a schopností cokoliv obětovat. Jenže věří podvodu.

Návrat mezi narkomany

* Měla jste za ty dva roky abstinence někdy vážnou krizi? Chvíli, kdy byste si heroin dala, jen zrovna nebyl po ruce?

Naprosto ne. A nemám ani chutě. I když se říká, že ony se maskují - že třeba i nervozita je převlečená chuť. Mám teď za sebou konfrontační návštěvu v komunitě. Pro Českou televizi totiž natáčím dokument, v němž mapuju deset let svého života. Zvláštní pocit... Všichni mi tam říkali, že nikdo z nich nevěřil, že se z heroinu dokážu sama vyhrabat.

* To byla komunita, ze které jste před dvěma lety naposledy utekla k mámě na chalupu?

Jo.

* Jak ta nynější návštěva probíhala?

Musela jsem absolvovat vstupní testy, jestli jsem opravdu čistá a neberu! Stála jsem, kamera to točila a já byla totálně klidná. Věděla jsem, že to bude v pořádku. Když mi oznámili, že můžeme v návštěvě pokračovat, ulevilo se spíš ostatním ze štábu. Ten zážitek byl docela ostrej.

* Co chovanci? Neměla jste chuť jim radit?

Co bych jim říkala? Oni vědí nejlíp, na čem jsou. Ale přišla tam za mnou asi třicetiletá Romka a říkala: Ty vole, já se léčím už popatnáctý. A teď, když vidím tebe, tak já už to taky dokážu. Řekla jsem: No jasně, jdi na to, mezi námi není žádný rozdíl! Víte, já mezi narkomanama potkala mnohem kvalitnější lidi než mezi normálama. Ti si dají v hospodě denně deset piv, doma mají třeba malé děti, o které se nikdo nestará, a oni oslavují, že jsou normální. Mezi narkomany potkáte úžasný osudy. A ještě něco vám řeknu - mě teď čeká ještě jedna velká prověrka, protože brzy půjde na svobodu Fany, se kterým jsem do toho spadla. Doteď byl ve vězení.

* Jste spolu v kontaktu?

Dostala jsem od něho dopis. A čekám, že se i ozve. Uvidíme.

* Máte víc kamarádů mezi narkomany, nebo mezi lidmi z branže?

Nemám kamarády ani tam, ani tam. Mít kamarády mezi narkomany je pro mě nebezpečné a nejsem ani na ty pracovní známosti, nesnáším to. Kamarádi se přece mají projevit ve chvíli, kdy je na tom člověk špatně. A mně nikdo nepomohl. Všichni si jeli dál svůj džob. Nezlobím se na ně, chápu to. Ale když jsem třeba teď viděla v novinách opilou Lenku Kořínkovou, tak jsem na ni usilovně sháněla číslo. Úplně jsem viděla svoje staré fotky s injekcí zapíchnutou v ruce.

* Mluvila jste s ní?

Jo, řekla jsem jí, ať myslí hlavně na sebe, že nic jinýho není důležitý. Protože ze dna se odrazíte, jen když to děláte kvůli sobě.

* Existuje v českém showbyznysu vůbec někdo, kdo je vám vyloženě sympatický?

Vlasta Horváth. Dělá ze mě lepšího člověka. Když ho vidím a slyším, říkám si: Jo! Aneta - taky dobrý, jde si svou cestou, ale přece jenom mi nesedí, že šla do populární soutěže a teď si vybírá, komu bude a komu nebude zpívat. Myslím, že Vlasta by to mohl dobře nakopnout, má svoji pokoru a vděk. A má už na to i věk, ne jako já v dobách Esa. Takže Vlasta bude rozumět tomu, co se kolem něho děje.

Moderátorka Tereza Pergnerová (30)

studovala na konzervatoři, ale ze školy odešla. Prošla praxí v Rádiu Golem, několik měsíců natáčela hudební pořad v USA. V roce 1994 se objevila v hitparádě televize Nova Eso a získala si davy fanoušků. V roce 1994 prodělala krátkou epizodu s pervitinem. Od roku 1999, kdy z Esa odešla, byla do srpna 2003 závislá na heroinu. V roce 2000 se jí narodil syn Samuel. Tereza Pergnerová dnes uvádí na Frekvenci 1 pořad Rande, od září ji čeká moderování nové reality show televize Prima VyVolení.