Pergnerová: Úspěch není klíčový

"Tenhle rok se mi akorát podařily nějaké věci, ale to nemá žádnej význam. To jednou je a podruhé není," vysvětlila jednatřicetiletá moderátorka.

Vztahy, které navázala za poslední tři měsíce, nenazývá přátelstvím. "Spíš porozumění," uvedla s tím, že tenhle styl komunikace dobře zná z léčeben a nejrůznějších komunit.

"To, co bylo ve vile, je identický s tím, co prožívají lidé, kteří se zbavují jakýchkoliv zlozvyků a návyků. Já jsem jim jenom víc rozuměla. Cítila jsem, že jsem stejně slabá, stejně emotivní, někdy stejně nerozumná. Ale přátelství se nemá stavět na mizérii, to ne. To nikdy nevyjde. Přátelství, to je na léta a já moc přátel tedy nemám," připustila.

Do budoucna se dál chce věnovat rádiu. Slíbila, že bude i v druhé řadě VyVolených. "Jinak - Samuelovi je pět a půjde do školy. A to mě bude hrozně moc potřebovat, takže se chci maximálně věnovat rodině."

Pátek byl prý jejím posledním pracovním dnem. "Měla jsem odjet, ale nemůžu ještě jsem slíbila tři zakázky. Takže teď nebudu moc pracovat, ale zůstanu v Čechách, asi pojedeme na hory."

Dovolená v zahraničí Terezu moc neláká. "Nejsem moc cestovatel. Se Samuelem jsem byla u moře, ale to nebyla dovolená, protože on je opravdu raubíř. " Jediné místo na světě, které by prý opravdu chtěla navštívit je indické město Váránasí.