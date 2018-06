Pergnerová se chtěla potrestat!

"Asi v deset hodin mě zavolala a precizně splnila všechny moje pokyny, včetně toho, že rychle povolala záchrannou službu. V podobných situacích je pro postiženého velmi důležité, aby u něj byla blízká osoba. Je to vlastně jakási pojistka pro život, když člověk nezačne pouze bědovat, ale zachrání něčí život," řekl Jan Cimický.



Lékař lidských duší tvrdí, že i když se Tereza Pergnerová včera skutečně dostala do těžkého psychického stavu, nepovažuje její předávkování drogami za sebevražedný pokus. "Jde o velmi nebezpečný stav takzvané autoagrese. Člověk se dostane do takové situace, když na něj doléhá vážný osobní problém. Potom jej dovede vykolejit i takřečený pozitivní stres. Ten zapůsobí jako nadprahová zátěž.



Tereza je velmi křehká bytost a prožívá strašlivý pocit zahanbení, že svou závislost opět nezvládla. To pak vyvrcholilo včerejší událostí," upozornil Cimický. Pergnerová je v současné době v situaci, kdy podle Cimického už nebere drogy z pouhé bujnosti, ale jako těžce závislý narkoman. "Pokud na podobně postiženého člověka dolehnou všechny negativní momenty, které aplikaci drog provázejí, začne mít potřebu za všechno se potrestat. V takových okamžicích se stává sám sobě nebezpečným. Může se třeba pořezat, skočit z oken a podobně," vysvětlil psychiatr.

Cimický míní, že i přes všechny těžkosti má Tereza velkou šanci zbavit se drogové závislosti a začít nový život. "Vždy věřím, že pokud člověk žije a dýchá, má šanci se z toho dostat. Terezku i její rodinu znám mnoho let a věřím jí, že to dokáže. Udělám všechno pro to, abych jí pomohl. Důležité je paradoxně i skutečnost, že Terezka je doposud idolem adolescentů. Teď si musí všichni uvědomit, že ve chvíli, kdy třeba i velmi slavného jedince dostane droga, je hrozně oslaben a riskuje svůj život. Tereza tedy včera sehrála roli jakéhosi výstražného trojúhelníku pro všechny, kteří ji třeba jen zprostředkovaně znají," ukončil Jan Cimický.



Pergnerová v současné době bojuje o život v psychiatrické léčebně v Bohnicích na detoxikačním oddělení. Tereza propadla po několika letech abstinence drogám znovu začátkem minulého roku. Po předávkování heroinem byla hospitalizována na detoxikačním oddělení primáře Jiřího Dvořáčka v psychiatrické léčebně v Červeném Dvoře u Českého Krumlova. Dva měsíce před tím se Tereze narodil syn Samuel.

Heroin považují odborníci za velmi nebezpečnou tvrdou drogu. Po jejím požití prožívá narkoman stavy obrovské euforie a slasti. Velmi tvrdý je ovšem takzvaný dojezd, tedy stav, kdy droga přestává působit.



Léčba pacientů závislých na heroinu je úspěšná v 20 až 30 procentech. I u vyléčených osob, které abstinují i několik let, však dochází v mnoha případech k nečekané recidivě. Samotný život narkomana heroin bezprostředně neohrožuje, neboť není příliš jedovatý. Jeho zdraví a život je ovšem ohrožován příznaky, které droga vyvolává. Osoby užívající velké dávky heroinu totiž necítí hlad, žízeň ani zimu.